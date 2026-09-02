Solo 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes en España comprueba lo que le responde la IA

Portada del estudio - MAYANSI CLUSTER S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio de Mayansi con 1.314 participantes de 10 a 25 años en España detecta que el uso está generalizado: el 93,8% de los participantes ha utilizado alguna vez herramientas de IA generativa.

Uno de cada cinco usuarios recurre a la IA para pedir consejo sobre asuntos personales.

Casi la mitad nunca pregunta a la IA por las fuentes de información utilizadas.

El 81,8% de quienes ya usan estas herramientas quiere aprender más sobre cómo funcionan.

Madrid, 2 de septiembre de 2026.

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una tecnología excepcional para adolescentes y jóvenes y empieza a formar parte de su vida cotidiana. El 93,8% de los participantes en el estudio Uso de la inteligencia artificial generativa entre la adolescencia y la juventud en España, elaborado por la consultora digital Mayansi, declara haber utilizado alguna vez este tipo de herramientas y, entre quienes ya las usan, el 71,3% recurre a ellas todos los días o varias veces a la semana.

El estudio, realizado con 1.314 personas de entre 10 y 25 años residentes en España, analiza no solo cuánto utilizan la IA generativa, sino también para qué, cuánto confían en ella, qué hábitos de verificación tienen, qué riesgos perciben y hasta qué punto conocen cuestiones como las fuentes de información o los sesgos. Los resultados apuntan a que la brecha principal ya no está en el acceso a la inteligencia artificial, sino en la capacidad para utilizarla de forma crítica, responsable y autónoma.

Solo el 40,8% de los usuarios afirma que suele verificar las respuestas que obtiene de la IA, mientras el 41,4% lo hace únicamente a veces y el 17,8% nunca las comprueba. Casi la mitad, el 49,4%, no pregunta jamás qué fuentes ha utilizado la herramienta para responder, y solo el 36,8% afirma saber qué son los sesgos de estos sistemas

El grupo de 10 a 13 años concentra los indicadores más débiles. Aunque el 88,9% ya usa IA generativa, solo el 33,6% comprueba las respuestas, apenas el 15,4% pregunta siempre por las fuentes y únicamente el 20,2% sabe qué son los sesgos. El estudio apunta que ese conocimiento no se está adquiriendo durante la escolarización obligatoria: solo a partir de los 18 años quienes saben qué es un sesgo son mayoría.

La IA se emplea también como consejero personal

Uno de los hallazgos más relevantes se refiere al uso de la inteligencia artificial como interlocutor personal. El 21,8% de los usuarios recurre a la IA para pedir consejo sobre asuntos personales, una proporción que entre los 10 y 13 años supera a uno de cada siete. Quienes lo hacen son usuarios mucho más intensivos y verifican menos: el 25,7% no comprueba nunca lo que la herramienta les responde. Además, un 17% utiliza también la IA como ayuda para tomar decisiones importantes.

El estudio señala que la disponibilidad permanente, la ausencia de juicio y la posibilidad de preguntar cualquier cosa pueden convertir estos sistemas en un espacio de conversación atractivo para determinados adolescentes. Esto plantea nuevas preguntas sobre autonomía, dependencia, gestión emocional y delegación de decisiones.

«Los jóvenes ya están utilizando estas herramientas, el reto es ayudarles a distinguir entre una respuesta útil y una respuesta fiable, a verificar, a pedir fuentes y a mantener su propio criterio”, señala María Lázaro Ávila, CEO y cofundadora de Mayansi y directora del estudio. «Cuando un chaval de doce años le pregunta a un chatbot qué hacer con un problema personal, el debate ya no es tecnológico: es educativo y es familiar. La prioridad debería ser que los jóvenes aprendan a usar mejor la IA, y a cuestionarla».

A pesar de estos riesgos, los participantes muestran también una visión positiva de la tecnología. El aspecto que más valoran es que les ayuda a entender conceptos y temas complejos, elegido por el 54,6%. La IA se utiliza principalmente para buscar información —76,9%—, resolver dudas complejas —69,7%—, corregir o revisar un proyecto propio (49,1%) y realizar tareas escolares (47%), por delante de usos como crear contenidos o nuevas ideas.

Ocho de cada diez quieren aprender más

El estudio identifica también una oportunidad clara para la alfabetización en IA. El 81,8% de quienes ya utilizan estas herramientas quiere aprender más sobre su funcionamiento: el 56,1% considera importante conocerlas en profundidad y otro 25,7% desea adquirir al menos los conocimientos básicos necesarios para usarlas mejor.

Además, el conocimiento sobre los sesgos aparece como la palanca formativa más potente: quienes saben qué son alcanzan una puntuación de 4,34 sobre 6 en el Índice de Pensamiento Crítico Digital elaborado por el estudio, frente al 1,59 de quienes los desconocen.

Entre las nueve propuestas que plantea el informe de Mayansi figuran incorporar la alfabetización crítica en IA como competencia transversal desde 5.º de Primaria, un programa nacional de formación continua para docentes, un protocolo de orientación sobre el uso emocional de la IA integrado en la acción tutorial y un programa de acompañamiento a las familias.

Sobre el estudio: La investigación se realizó entre agosto de 2025 y febrero de 2026 entre 1.314 personas de 10 a 25 años residentes en España, mediante cuestionarios online, entrevistas individuales y encuestas en centros educativos. La muestra fue obtenida por conveniencia y participación voluntaria, por lo que los resultados tienen carácter exploratorio y diagnóstico que permiten identificar tendencias y patrones.

Descarga del estudio. Informe completo y resumen ejecutivo, en abierto y sin registro, aquí.

Sobre Mayansi: Mayansi es una consultora de digitalización con impacto sostenible. Creemos en una digitalización que conecta tecnología, conocimiento y personas para impulsar una transformación positiva que genere un impacto sostenible.