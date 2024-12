Soluciones inteligentes para integrar una piscina en espacios pequeños

(Información remitida por la empresa firmante)

El mundo del diseño de exteriores, la integración de una piscina en jardines pequeños ha dejado de ser una idea inalcanzable. Para el diseñador de exteriores Gabriel Lass, la evolución del diseño de piscinas ha sido clave en la creación de espacios pequeños, funcionales y atractivos. Con el paso de los años, las soluciones para incorporar una piscina en un jardín compacto se han vuelto cada vez más inteligentes, adaptándose a las necesidades urbanas y a la falta de espacio en las ciudades

La transformación en el concepto de piscina

Tradicionalmente, las piscinas se asociaban con grandes espacios, pero con el aumento de la densidad urbana, la necesidad de diseñar soluciones para jardines pequeños ha llevado a una evolución en las opciones disponibles. Según Gabriel Lass, las piscinas de inmersión o plunge pools, que son más pequeñas, pero igual de profundas, se han convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan disfrutar de los beneficios de una piscina en espacios reducidos.



Lass explica que el concepto de piscina ha cambiado radicalmente. Las piscinas ya no necesitan ser grandes para ser funcionales ni para ofrecer una experiencia de lujo. Con un diseño compacto, una piscina pequeña puede ofrecer el mismo nivel de confort y relajación que una más grande, y es ideal para aquellos que buscan maximizar el uso de su espacio sin comprometer la estética o la funcionalidad.



Diseño modular y multifuncional: Claves para un espacio eficiente

Para Gabriel Lass, la clave de un buen diseño en espacios pequeños es el enfoque modular. En sus proyectos, recomienda un diseño flexible que permita que los diferentes elementos se complementen entre sí sin sobrecargar el espacio. Las piscinas con borde desbordante son una opción interesante para los jardines más pequeños. Este tipo de piscina, aunque compacta, genera una ilusión visual de mayor amplitud y se adapta bien a jardines urbanos sin invadir el espacio circundante.



Además, Lass subraya la importancia de crear un espacio multifuncional. En un jardín pequeño, la piscina no tiene que ser el único elemento destacable. Las soluciones de diseño modular, como mobiliario plegable o bancos empotrados, permiten que el espacio se utilice de manera flexible, ofreciendo tanto una zona de descanso como una área de entretenimiento, todo dentro de un mismo entorno.



Tecnología y eficiencia para espacios reducidos

La tecnología ha sido otra de las grandes aliadas en la evolución del diseño de piscinas pequeñas. Gabriel Lass destaca el papel fundamental de los sistemas automatizados de filtración y calefacción, que permiten mantener el agua limpia y a la temperatura ideal, incluso en piscinas de pequeño tamaño. Según él, los avances tecnológicos han hecho que el mantenimiento de las piscinas en espacios pequeños sea mucho más sencillo, lo que facilita la incorporación de una piscina en jardines reducidos sin la preocupación de que su mantenimiento consuma demasiado tiempo o recursos.



Iluminación: el toque final para ampliar el espacio

Uno de los detalles que Gabriel Lass no deja de recomendar es el uso estratégico de la iluminación, especialmente para piscinas integradas en exteriores pequeños. Según él, la iluminación adecuada puede transformar por completo un pequeño jardín. "La luz tiene el poder de crear un ambiente más grande de lo que realmente es", explica el diseñador. La clave está en utilizar luces empotradas, subacuáticas o luces dirigidas que resalten la piscina y sus alrededores sin ocupar espacio adicional.



Lass también sugiere incorporar iluminación ambiental en los caminos, muros o pérgolas para resaltar los detalles arquitectónicos y naturales del espacio. Además, las luces led regulables permiten cambiar la atmósfera del lugar según la ocasión, haciendo que la zona de la piscina sea tanto un espacio relajante de día como un punto de encuentro vibrante por la noche.



Materiales que optimizan el espacio

Otro de los aspectos clave que Gabriel Lass destaca en el diseño de piscinas en espacios pequeños es la elección de los materiales. En jardines reducidos, cada detalle cuenta, y los materiales deben ser funcionales y estéticamente agradables.



Además, el uso de plantas verticales y jardineras flotantes alrededor de la piscina puede agregar un toque natural sin ocupar demasiado espacio. Las plantas en macetas, junto con el diseño adecuado, ayudan a integrar la piscina al paisaje, haciendo que el espacio se sienta más amplio y conectado con el entorno.



Estética y funcionalidad: un equilibrio clave

El equilibrio entre estética y funcionalidad es fundamental cuando se trabaja en espacios pequeños. Gabriel Lass enfatiza que, en estos casos, menos es más. Un jardín pequeño no debe sentirse saturado de elementos, pero sí debe contar con suficientes detalles que lo hagan atractivo y acogedor. En sus diseños, Lass se enfoca en crear ambientes donde cada elemento tenga un propósito claro, sin sobrecargar el espacio.



En este sentido, las piscinas pequeñas de forma orgánica o las piscinas integradas en terrazas permiten una mayor flexibilidad, haciendo que el agua no se sienta como un elemento aislado, sino como una extensión del propio jardín. Para Lass, este enfoque permite que la piscina se convierta en un punto focal, pero sin dominar el espacio, creando un ambiente armónico donde cada elemento cumple una función específica.



Conclusión: Un futuro prometedor para las piscinas en espacios pequeños

Gabriel Lass concluye que el diseño de piscinas en espacios pequeños no solo es una tendencia, sino una solución innovadora que ha llegado para quedarse. A medida que las ciudades se expanden y el espacio en las viviendas se vuelve más limitado, las soluciones creativas para integrar piscinas en jardines compactos seguirán evolucionando.



Para Lass, las piscinas pequeñas no son una limitación, sino una oportunidad para experimentar con nuevas ideas y materiales. A través de un enfoque inteligente y personalizado, es posible transformar cualquier espacio reducido en un refugio personal donde el agua, la naturaleza y el diseño se encuentran en perfecta armonía.



La piscina pequeña, bien diseñada, se ha convertido en una opción accesible para muchos y una forma efectiva de disfrutar de los beneficios del agua sin la necesidad de grandes terrenos. El futuro del diseño exterior se orienta hacia la funcionalidad sin renunciar a la belleza, y las piscinas en jardines pequeños son un claro ejemplo de cómo es posible tener lo mejor de ambos mundos.







