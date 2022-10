Spanish Telecom presenta sus nuevas tarifas móviles sin permanencia al mejor precio

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía comercializa una novedosa oferta de servicios de telefonía móvil con llamadas ilimitadas y grandes paquetes de datos para quienes desean controlar sus gastos mensuales

En plena vorágine de subidas de precios en suministros y productos básicos, la compañía Spanish Telecom ha arrancado su actividad en España con el lanzamiento de sus nuevas tarifas de llamadas ilimitadas y datos.



El objetivo de la empresa es ofrecer el mejor servicio móvil para todos los públicos, evitando compromisos de permanencia y facilitándoles contratos solo SIM, es decir, sin complicaciones.



Con este enfoque, la simplicidad prima sobre cualquier otro concepto. Todo el proceso de contratación se realiza a través de internet y mediante unos pocos pasos hasta firmar el contrato y obtener una nueva línea móvil. En 48 horas, el cliente recibe la SIM de Spanish Telecom activada para comenzar a usar el servicio y tarifa contratados, para las altas de nueva línea.



UNLIMITED: Llamadas y mucho más

Para la mayoría de los usuarios tener una buena capacidad de datos es algo esencial, pero siempre sin renunciar a las llamadas, porque todo el mundo tiene a personas mayores o familiares a quienes desean escuchar frecuentemente.



Por este motivo, el sencillo portfolio de tarifas de la compañía ofrece las mejores opciones para quienes desean gastar menos, jóvenes con poco presupuesto, para los móviles de los más pequeños o incluso relojes inteligentes con GPS para su seguridad, así como para familias que contraten más de tres líneas. En este caso, gracias al Plan Family, existe un 25% de descuento a partir de la tercera y hasta la sexta en el caso de pertenecer a un mismo cliente.



Con las tarifas UNLIMITED, Spanish Telecom proporciona llamadas ilimitadas* a teléfonos fijos y móviles españoles junto con tres packs de datos según las necesidades de los usuarios:



1. UNLIMITED 30: Ofrece hasta 30GB de datos a la máxima velocidad, a un precio extraordinariamente competitivo, 11,75€ al mes (IVA incluido). Ideal para los más jóvenes que están comenzando a usar el móvil.



2. UNLIMITED 50: Aumenta en 20 GB la capacidad a su predecesora con hasta 50GB de navegación a máxima velocidad, por tan solo 15,75€ al mes (IVA incluido), para quienes no quieren gastar demasiado, pero quieren ver video o jugar online.



3. UNLIMITED 70: La reina de las tarifas de Spanish Telecom, con hasta 70GB de datos y un precio excepcional, 19,75€/mes. Sin duda, es opción ideal para usuarios intensivos, con un estilo de vida "muy digital", que buscan no depender de encontrar Wi-Fi.



EURO 10: Porque también se llama a otros países



Esta tarifa móvil es posiblemente la más barata del mercado con llamadas al extranjero y una buena cantidad de datos. Toda una solución para extranjeros residentes en España, alumnos universitarios Erasmus, estudiantes de colegios bilingües y toda aquella persona que tenga familiares en el extranjero.



La novedosa ‘super’ tarifa proporciona, como en el caso de las UNLIMITED, llamadas ilimitadas* a fijos y móviles de España, pero ofrece además 400 minutos mensuales a diferentes países extranjeros.



Pero no acaba ahí todo, porque también son necesarios los datos y dentro de EURO 10, el usuario dispondrá de 13GB de navegación móvil a máxima velocidad ¡Todo por 16,95€ al mes IVA incluido!



Una iniciativa diferencial



La compañía Spanish Telecom se enfoca principalmente en el público que desea sencillez y busca contratación on line de forma ágil. Además, cualquier persona que hable inglés puede ser atendida en su idioma, un punto que diferencia claramente a esta iniciativa de otros operadores. Al respecto, Pablo González, CEO de la compañía explica que: "Cuando ciudadanos de Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos llegan a España por estudios o trabajo, encuentran dificultades idiomáticas para poder disponer de servicios como la telefonía o los bancos, por este motivo Spanish Telecom les habla en su idioma".



Además, la atención al cliente se ofrece preferentemente a través de Internet de una forma rápida, ya sea por email o WhatsApp, también para personas que hablen inglés, gracias a operadores nativos que entienden y "hablan realmente el mismo idioma que el cliente", afirma, González.



"Nos gusta poder ofrecer la mejor atención y consideramos que, gracias a la sencillez de procedimientos de Spanish Telecom, se evitarán largas esperas y locuciones automáticas antes de hablar con una operadora", concluye el CEO.







Sobre SPANISH TELECOM



Spanish Telecom Mobile Services S.L. es una compañía especializada en contenidos y servicios móviles enfocada la distribución de servicios de telecomunicaciones con las máximas de sencillez y simplicidad para el cliente extranjero de habla inglesa. A través de acuerdos con mayoristas y operadores, ofrece la mejor cobertura en todo el territorio nacional, con unas tarifas realmente competitivas, tanto para particulares como para empresas.







* El servicio Llamadas ilimitadas incluye hasta 3.000 minutos de llamadas ilimitadas a móviles y fijos españoles. Al agotarse el volumen de datos se puede continuar navegando por Internet 1 GB adicional a la velocidad reducida de 16 kpbs. Según la política de uso de la compañía, la utilización no razonable se sitúa en más de 3.000 minutos al mes, la realización de llamadas a más de 150 destinos diferentes o llamadas únicas que duran más de 90 minutos.







