Tus Taquillas: análisis del entorno de trabajo después de la pandemia

Después de la revolución que causó la pandemia en los quehaceres diarios, desde lo laboral hasta lo más íntimo y personal, ha habido que adaptarse a una nueva forma de vida y una nueva forma de relacionarse con el mundo. Al tener que pasar tanto tiempo encerrados en el hogar, se presta mucha más atención al cuidado y decoración de la casa. Un entorno agradable, cómodo y práctico, es sinónimo de calidad de vida. Al igual que en los hogares, también ocurre lo mismo en los espacios de trabajo

El ser humano pasa alrededor de un tercio de la vida en el puesto de trabajo, bien sea presencialmente o desde el hogar. Si se le da importancia al tercio que es el más pasivo, como es el dormir, ¿cómo no darle importancia al más activo? Lo extraño es que no se haya puesto antes el foco en este ámbito tan importante.



EL TELETRABAJO HA VENIDO PARA QUEDARSE

Las empresas se han dado cuenta, que muchos puestos de trabajo pueden desempeñarse desde casa, igual o mejor que desde la oficina. La empresa ahorra costes al reducir sus espacios y además, el empleado puede tener una mayor conciliación familiar o personal. Esto le permitirá estar más satisfecho, y por lo tanto desempeñarse mejor en su trabajo.



Estos cambios, implican adaptar los nuevos multipuestos de trabajo. Uno de ellos consiste en tener un espacio donde guardar las pertenencias los días que no se trabaja desde la oficina. Para ello, se utilizan casilleros y taquillas especiales para guardar y cargar los ordenadores o dejar las pertenencias.



NO TODOS HAN TENIDO ESA "SUERTE"

Pese al boom del teletrabajo, muchas empresas siguen demandando a sus empleados en los centros de trabajo ya que hay labores que no se pueden realizar desde casa. Otras, simplemente han considerado que es mejor que sigan personándose bien sea total o parcialmente.



Los vestuarios también cobran importancia con este nuevo modelo. Al no ir a trabajar a diario las mismas personas, se requieren cerraduras para taquillas diferentes y de más cantidad de taquillas en muchos casos.



EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

"Cada trabajador y cada puesto de trabajo tiene unas necesidades". TusTaquillas.com se fundó en 2017, posicionándose rápidamente en el sector del mobiliario de vestuario, principalmente en el mundo de las taquillas de vestuario y escolares, dada su gran especialización y variedad de productos para cada sector y necesidad.



Algo tan sencillo como pueda parecer la elección de una taquilla, se puede complicar bastante cuando no se conoce bien lo que se necesita y lo que tiene que soportar. Una mala elección del mobiliario de vestuario u oficina supone una pérdida de dinero importante si no se elige adecuadamente.



Dependiendo del entorno de trabajo, se pueden necesitar taquillas metálicas, fenólicas, de compacmel, de melamina, taquillas de plástico...



TusTaquillas.com se ha adaptado a las necesidades de sus clientes. Con el fin de facilitar y promover el desempeño de los trabajadores de sus clientes, ha terminado cubriendo otras necesidades paralelas de las empresas. Estanterías, bancos y percheros de vestuario, armarios o mobiliario para usos muy variados y sectores específicos que cuesta mucho encontrar en el mercado (playa y exteriores, maletas, objetos personales y portátiles, bomberos y policía, supermercados, despachos o laboratorios).



Actualmente también se están introduciendo en el mercado del mobiliario de oficina, escolar, colectividades y de empresa en general, dada la cantidad de solicitudes que reciben de clientes habituales de taquillas y armarios. Sillas, mesas, bancadas de espera, conjuntos, cabinas fenólicas y mucho más.



