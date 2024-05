The Outlet Stores Alicante dona 6.000 euros a Payasospital en su última campaña solidaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el lema "Mensajes que dan vida" y en apoyo al Día del Niño Hospitalizado, al día 30 de mayo, esta iniciativa supone la recaudación de 6.000 euros a favor de la asociación Payasospital

Alicante, 31 de mayo de 2024.- The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills, ha recaudado 6.000 globos solidarios en su última acción de RSC. Bajo el lema "Mensajes que dan vida" y en apoyo al Día del Niño Hospitalizado, al día 30 de mayo, esta iniciativa supone la recaudación de 6.000 euros a favor de la asociación Payasospital.



El objetivo de la acción era conseguir la colaboración desinteresada de usuarios anónimos que enviasen un globo solidario con un mensaje positivo a los niños ingresados en el Hospital General de Alicante. Cada globo recibido ha sido convertido por The Outlet Stores Alicante en 1€ donado al proyecto de Payasospital, cuya labor ayuda a minimizar el estrés, la ansiedad, el miedo y las emociones negativas de los niños y niñas ingresados.



La recaudación de 6.000 euros ha sido entregada a la asociación para financiar las visitas que realizan los payasos a los pacientes pediátricos del Hospital General de Alicante y sus familias.



Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.



No es la primera vez que el centro organiza una acción solidaria a favor de la asociación Payasospital. En los tres últimos años, el proyecto Funny Rush y La Sonrisa Mágica lograron recaudar más de 15.000 donativos simbólicos que se tradujeron en una donación de 15.000 € para los pacientes pediátricos del Hospital General de Alicante.







Contacto

Nombre contacto: Coodex Marketing SL

Descripción contacto: Coodex Marketing

Teléfono de contacto: 966593206