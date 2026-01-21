La Torta del Casar se presenta en Fitur como uno de los grandes atractivos gastronómicos de Extremadura

Cata comentada de la DOP Torta del Casar en Fitur - DOP Torta del Casar

Con el fin de dar a conocer el queso ante los asistentes a la feria, la DOP Torta del Casar ofrece una cata comentada del queso amparado, así como degustaciones

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha destacado que “el turismo es un aliado estratégico” para seguir dando a conocer el queso

Casar de Cáceres, 21 de enero de 2025.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar participa en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, celebrada en Madrid desde este miércoles 21 de enero. Un año más, la DOP Torta del Casar está presente en el stand de Extremadura para poner de manifiesto el potencial turístico de la provincia de Cáceres y, de forma más específica, de Casar de Cáceres, cuna del queso estrella de la región.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha subrayado que la feria de Fitur es una cita “especialmente relevante”, ya que “el turismo es un aliado estratégico” para la Denominación de Origen. “Nuestro objetivo es dar a conocer nuestro queso amparado y, por ello, también aspiramos a que los visitantes sigan descubriendo Extremadura, sus paisajes y su gastronomía. Queremos poner en valor que la Torta del Casar es uno de los grandes atractivos gastronómicos de la región”, ha añadido.

Con este fin, la DOP ha celebrado una cata comentada de Torta del Casar, maridada con cava extremeño. Más de una veintena de asistentes han participado en la cata comentada y han podido conocer el sabor único y ligeramente amargo del queso amparado, así como disfrutar de su textura cremosa. Esta actividad se ha realizado en colaboración con la Dirección General de Turismo de la Junta y con la Ruta del Vino y el Cava de Extremadura.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha destacado que la cata comentada “es una oportunidad excelente para ayudar a identificar y comprender los matices que hacen de este queso un producto único, y para dar a conocer el queso acompañándolo de una explicación que permita entender las peculiaridades que hay detrás de cada pieza”.

La DOP Torta del Casar estará presente en Fitur hasta el próximo viernes 23 de enero. A lo largo de estos tres días, los asistentes que se acerquen a visitar el stand de Extremadura podrán descubrir los secretos de una de sus señas de identidad: la Torta del Casar. Mediante degustaciones, la Denominación de Origen invitará a los visitantes de la feria a conocer el territorio a través de su excelente oferta gastronómica, en la que el queso amparado ocupa un papel protagonista.

La DOP Torta del Casar impulsa el turismo gastronómico en Cáceres

La Denominación de Origen Torta del Casar cuenta con iniciativas como la Ruta ‘El Sabor de un Territorio’ o la Semana de la Torta para invitar al visitante a descubrir el área geográfica de la Torta del Casar y sus bienes culturales, gastronómicos y naturales. Estos proyectos contribuyen a situar al queso amparado como uno de los grandes atractivos de Extremadura y le han ganado su presencia en el evento de referencia del sector turístico.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar

Los quesos DOP Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso DOP Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

