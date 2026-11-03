La UIC convierte Sant Cugat en la sede de la 42.ª edición de los Campeonatos de Catalunya Universitarios

(Información remitida por la empresa firmante)

El rector de la UIC, el Dr. Alfonso Méndiz, ha librado la bandera de Ciudad Deportiva Universitaria al alcalde de Sant Cugat del Vallès, el Ilmo. Sr. Josep Maria Vallès, en un acto que ha reunido representantes de las universidades catalanas y del ámbito deportivo universitario.

Los CCU de deportes de equipos empezarán el miércoles 3 de febrero y convertirán la ciudad de Sant Cugat en Ciudad Deportiva Universitaria durante los meses de febrero y marzo. Los campeonatos están organizados por el Deporte Catalán Universitario (ECU), que engloba las 12 universidades catalanas, e impulsados por la Consejería de Deportes de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto deportivo pone en valor el deporte como parte de la formación integral de los estudiantes.

Sant Cugat del Vallès, 3 de noviembre de 2026.- Sant Cugat del Vallès ha acogido hoy el acto inaugural de la 42.ª edición de los Campeonatos de Catalunya Universitarios (CCU), la principal competición del deporte universitario catalán en que participan las doce universidades catalanas, y que este curso coordina la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) con Sant Cugat del Vallès como sede.

El acto, celebrado en la Sala Clavé de La Unión Centro Cultural, ha sido presidido por el rector de la UIC, Alfonso Méndiz, acompañado del alcalde de Sant Cugat del Vallès, el Ilmo. Sr. Josep Maria Vallès, y del representante territorial del Deporte en Barcelona del Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, César Thovar. Al acto han asistido también la regidora de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sant Cugat, Nuria Escamilla; la regidora de Educación, Universidades y Multiculturalidad, Carme Ardid, y la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad de la UIC, Esther Jiménez, y representantes de las universidades catalanas y del ámbito deportivo universitario catalán.

Sant Cugat: Ciudad deportiva universitaria

El momento de máximo simbolismo del acto ha sido la entrega de la bandera de los Campeonatos, que el rector ha dado en mano al alcalde de la ciudad. La bandera librada se inspira en el rosetón del Monasterio de Sant Cugat, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. También se le ha hecho entrega de una reproducción en pequeño formato de la bandera.

Hace 13 años, la UIC ya denominó Sant Cugat ciudad deportiva universitaria. "En esta 42.ª edición, nuestra universidad vuelve a coordinar los Campeonatos y devolvemos en su punto de origen: Sant Cugat del Vallès, donde el vínculo entre universidad y deporte es presente", ha afirmado el rector, Alfonso Méndiz, durante el acto inaugural. El rector ha explicado que este sello "evidencia que la ciudad anfitriona ofrece mucho más que sus equipaciones".

"La elección de Sant Cugat como sede de los Campeonatos de Catalunya Universitarios pone en valor las características que la definen como Ciudad de las Oportunidades porque tiene muchos activos: dos de ellos son el deporte y la formación", ha declarado el alcalde, Josep M. Vallès. El alcalde ha expresado su satisfacción de acoger por segunda vez los campeonatos y de "poder recibir estos miles de universitarios deportistas a nuestras instalaciones, que además, podrán disfrutar de nuestra ciudad".

La directora del Servicio de Estudiantes de la UIC, Roser Santigosa, ha sido la encargada de presentar el proyecto deportivo de esta edición, que incluye seis disciplinas de deportes de equipo, en categorías masculina y femenina, 28 deportes individuales y seis programas deportivos complementarios. Entre las actividades programadas ha destacado la UNIRUN, la emblemática carrera atlética popular que tendrá lugar el domingo 7 de marzo. Los campeonatos se caracterizan por su distribución territorial, con competiciones repartidas en 16 municipios de Catalunya. Sant Cugat del Vallès acogerá las competiciones de equipo, mientras que las pruebas individuales se disputarán en los otros 15 municipios. El proyecto también apuesta por el catalán como lengua vehicular, por una movilidad más sostenible y eficiente en los desplazamientos de los deportistas y para impulsar iniciativas que fomenten la participación y el interés de toda la comunidad universitaria.

También ha intervenido el representante territorial del Deporte en Barcelona del Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, César Thovar, quien ha destacado que "el deporte no es una actividad complementaria, sino que forma parte integral de la vida universitaria" y se ha dirigido a los deportistas animándolos a competir con ambición pero también disfrutando de la actividad y de los amigos.

En el discurso de clausura, el rector Alfonso Méndiz ha reivindicado el valor formativo del deporte. "El deporte nos pone ante una realidad muy concreta: hay una distancia entre aquello que queremos conseguir y aquello que hoy somos capaces de hacer. Y es precisamente trabajando esta distancia donde se construye la cultura del esfuerzo", ha afirmado. Méndiz ha añadido que estas experiencias "quizás no aparecen en un expediente académico, pero contribuyen, y mucho, a formar la persona que llegaremos a ser".

Una distinción nacida en Sant Cugat

La distinción de Ciudad Deportiva Universitaria se impulsó hace trece años, la última vez que la UIC coordinó los campeonatos, y Sant Cugat ya fue la sede. Este año, la UIC toma el relevo de la Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya en la coordinación de una competición que se celebra desde el 1986 y que promueve la práctica deportiva, los valores educativos del deporte y la convivencia entre estudiantes universitarios.

Calendario de competición

Los Campeonatos de Catalunya Universitarios son una de las citas deportivas universitarias más importantes en que participan todas las universidades catalanas. La competición se estructura en competiciones individuales y competiciones de equipo. En cuanto a las individuales, se disputan principalmente el primer semestre de curso. Las competiciones de equipo se disputarán entre febrero y marzo a lo largo de 9 jornadas donde se concentrarán en las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad de Sant Cugat entorno a 2.000 deportistas repartidos en 120 equipos de las 12 universidades catalanas.

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Contamos con ocho facultades situadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas grandes: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

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