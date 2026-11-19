La UIC entra por primera vez en el ranking mundial de investigación científica interdisciplinar de Times Higher Education - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad se sitúa entre las 500 mejores del mundo en el Interdisciplinary Science Rankings 2027 y destaca entre las 50 primeras en la dimensión que evalúa los procesos institucionales de apoyo a la investigación científica interdisciplinar, en la que ocupa la primera posición en España

Barcelona, 19 de noviembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha sido clasificada por primera vez en el Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings (ISR) 2027, elaborado por Times Higher Education (THE) en asociación con Schmidt Science Fellows.

La UIC se sitúa en la franja 401–500 mundial, entre las 1.058 universidades clasificadas de 102 países, y ocupa la posición 10–12 entre las 18 universidades españolas presentes en el ranking.

La universidad destaca especialmente en la dimensión Process, que evalúa los mecanismos institucionales de apoyo a la investigación científica interdisciplinar, en la que obtiene 79,2 puntos sobre 100, alcanza la primera posición en España y se sitúa entre las 50 primeras del mundo.

El Interdisciplinary Science Rankings, cuya primera edición se publicó en 2024, evalúa la contribución y el compromiso de las universidades con la investigación científica interdisciplinar, que integra conocimientos y metodologías de diferentes disciplinas científicas.

La clasificación analiza tres dimensiones: los recursos destinados a esta investigación (Inputs), los mecanismos institucionales que facilitan su desarrollo (Process) y los resultados científicos obtenidos (Outputs).

En esta edición, la UIC obtiene 32,8 puntos en Inputs, 79,2 en Process y 34,6 en Outputs, destacando especialmente en los mecanismos de apoyo institucional, como la disponibilidad de instalaciones, el apoyo administrativo y el reconocimiento de la investigación interdisciplinar en la carrera académica.

Esta primera clasificación amplía la presencia de la UIC en los rankings internacionales y pone en valor la contribución de su personal investigador al desarrollo de la investigación científica interdisciplinar y al reconocimiento internacional de la universidad.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

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Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

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