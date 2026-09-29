La UIC inaugura el curso académico 2026-2027 con el reto de poner la IA al servicio de la persona

La UIC inaugura el curso académico 2026-2027 con el reto de poner la inteligencia artificial al servicio de la persona - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

El acto ha sido presidido por el rector, Dr. Alfonso Méndiz, y ha contado con la presencia de la consellera de Investigación y Universidades, la Hble. Sra. Núria Montserrat

La directora y fundadora de la red europea de centros de excelencia en IA ELLIS Alicante y doctora en IA por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Núria Oliver, ha destacado la necesidad de orientar la IA hacia un impacto positivo para las personas en su lección inaugural

La Universidad, que celebrará en 2027 su 30 aniversario y los 20 años de los estudios de Medicina, consolida su apuesta por una educación transformadora basada en la excelencia profesional, la integridad y el compromiso social

Barcelona, 29 de septiembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha inaugurado hoy el curso académico 2026-2027 con un acto solemne celebrado en el Aula Magna del Campus Barcelona. El nuevo curso estará marcado por la celebración, en 2027, del 30 aniversario de la Universidad y de los 20 años de los estudios de Medicina, dos hitos que ponen en valor la trayectoria de una universidad cuya misión es humanizar la transformación de la sociedad.

La ceremonia, conducida por el periodista y miembro del consejo asesor universitario de la UIC, Ramon Pellicer, ha sido presidida por el rector de la universidad, Dr. Alfonso Méndiz, y ha contado con la presencia de la consellera de Recerca i Universitats, Hble. Sra. Núria Montserrat, así como de autoridades académicas, representantes de instituciones y miembros de la comunidad universitaria.

La Dra. Núria Oliver, directora y fundadora de la red europea de centros de excelencia en inteligencia artificial ELLIS Alicante y doctora en Inteligencia Artificial por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha sido la encargada de impartir la lección inaugural, titulada “Hacia una inteligencia artificial socialmente sostenible”. La ponencia ha abordado los principales retos que plantea el desarrollo de esta tecnología y la necesidad de orientar su evolución hacia un impacto positivo en las personas y en la sociedad.

Durante su intervención, la Dra. Oliver ha advertido del gran impacto que la tecnología está teniendo sobre el entorno educativo y ha subrayado la urgencia de redefinir el aprendizaje. En este sentido, ha señalado la importancia de defender el valor intrínseco del esfuerzo humano frente a la tentación de delegarlo todo en la automatización: “Aunque haya modelos que puedan hacer prácticamente todas las tareas por nosotros, la pregunta importante no es qué es lo que podemos delegar en la IA, sino qué es lo que no queremos delegar, porque haciéndolo perderíamos una habilidad fundamental como ser humano, como el pensamiento crítico o la capacidad de comprender lo que leemos”. “Queremos personas que sepan utilizar la IA sin depender de ella porque la tecnología debe servir para mejorar la inteligencia humana”, ha añadido.

La ponente ha reflexionado asimismo sobre la inevitable “fricción cognitiva” necesaria para consolidar el conocimiento, recordando que “el proceso de aprendizaje es un proceso difícil, pero la satisfacción que tienes cuando consigues algo por ti mismo no tiene comparación, y es realmente lo que nos motiva para seguir aprendiendo”.

Humanismo e innovación

El rector de la UIC, el Dr. Alfonso Méndiz, ha inaugurado el curso académico con un discurso que ha puesto el foco en dos ejes del plan estratégico de la Universidad, humanismo e innovación, que “se enriquecen mutuamente y que son esenciales para entender el futuro de la UIC”. Según el rector, “quizás uno de los grandes retos de este curso y de los próximos años será entender cómo hacer que ambos ejes avancen juntos”. “La innovación nos impulsa hacia el futuro y nos abre nuevas posibilidades. El humanismo nos ayuda a preguntarnos para qué queremos utilizarlas y qué impacto pueden tener en las personas y en la sociedad. Son como dos dimensiones que se necesitan y que convergen entre sí”, ha añadido.

En su discurso, el rector de la UIC también se ha referido a los recientes resultados del informe PISA que, en su opinión, “deberían hacernos pensar”, y ante el auge la IA en las aulas ha asegurado que “queremos una universidad capaz de orientar esta tecnología y de aportarle humanismo”.

Para el Dr. Alfonso Méndiz, uno de los grandes problemas actuales para desarrollar el pensamiento crítico “no es la falta de información, sino del tiempo necesario para comprenderla” y la universidad “debe seguir siendo uno de esos lugares en los que todavía hay tiempo para el diálogo, la reflexión y la confrontación de ideas, debe ofrecer aquello que la aceleración digital no siempre favorece: la profundidad de pensamiento”.

También ha asegurado que durante el nuevo curso académico la universidad seguirá impulsando la investigación, la internacionalización, la innovación docente y la transformación digital, aunque “sin delegar en la tecnología aquello que nos corresponde decidir a las personas”. “Nuestro lema, ‘Humanizar la transformación de la sociedad’, adquiere hoy un significado muy concreto. Humanizar la transformación significa formar profesionales excelentes, innovar sabiendo para qué innovamos y cómo así enriquecemos y mejoramos la vida de las personas. Significa utilizar la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia humana”, ha concluido.

El acto ha contado, además, con la asistencia de la consellera de Recerca i Universitats, la Hble. Sra. Núria Montserrat, quien también ha puesto en valor la misión de la universidad a la hora de "enseñarnos a pensar, a contrastar, a hacernos preguntas y a desarrollar criterio" en un momento en el que hay "más información que nunca y en el que la IA está transformando la forma como se accede al conocimiento".

Ante una tecnología que "seguirá avanzando y transformando la sociedad", la consellera ha destacado como rasgo identitario de la UIC “el haber sabido situar a la persona, el conocimiento y el compromiso social en el centro de su misión”. Ha insistido en que "nuestra responsabilidad no es frenar este cambio sino tener el conocimiento para navegarlo, el criterio para escoger el rumbo y los valores necesarios para ponerlo al servicio del progreso humano y social".

La UIC, reconocida por su excelencia y con un marcado acento en la salud

Durante el acto, la secretaria general de la Universidad, Sra. Belén Castro, ha hecho lectura de la memoria académica del curso 2025-2026, en la que ha repasado algunos de los principales hitos alcanzados por UIC Barcelona en los ámbitos de la docencia, la investigación y transferencia de conocimiento, la internacionalización, la vida universitaria y el compromiso social.

Entre los hitos del último curso destaca el reconocimiento de UIC Barcelona en los principales rankings nacionales e internacionales. Por primera vez, la Universidad ha entrado en el QS World University Rankings y se sitúa entre las 40 mejores universidades del mundo en el ámbito de Odontología, según el QS World University Rankings by Subject. Asimismo, UIC Barcelona ocupa la sexta posición entre las universidades españolas en el ranking de la Fundación CYD y ha vuelto a formar parte de la lista Forbes de las 20 mejores universidades españolas. La Universidad también ha ampliado su presencia en los rankings internacionales con su primera aparición en las categorías de Finance y Business Analytics del QS Business Master’s Rankings, además de mantener su presencia en Management.

La salud continúa siendo, además, uno de los ámbitos estratégicos de UIC Barcelona. Durante el curso 2025-2026 se presentó el sello UIC Health, que aglutina siete disciplinas del ámbito de la salud conectadas entre sí y orientadas a generar sinergias interdisciplinarias. Asimismo, la Universidad celebró el décimo aniversario del Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), uno de los centros pioneros en España en simulación clínica, que cuenta con 1.000 metros cuadrados y permite al alumnado formarse desde el primer día en un entorno que integra tecnología avanzada, aprendizaje experiencial y reflexión.

El acto ha finalizado con la interpretación del tradicional Gaudeamus Igitur.

Sobre la UIC

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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