Último tren de Fondos Europeos para el ciclo urbano del agua: PWACS da su visión

PWACS, la consultora especializada en el ciclo integral del agua, da su visión sobre los aspectos fundamentales de las convocatorias del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

El ciclo urbano del agua requiere de un complejo sistema de gestión y de grandes inversiones económicas que garanticen un suministro eficaz, de buena calidad y en óptimas condiciones de presión acordes a las necesidades de la vida diaria. Para conseguirlo es fundamental dotar a este servicio de los adecuados recursos económicos. En este caso es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el encargado de gestionar la concesión de ayudas de Fondos Europeos Next Generation EU, a través del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) mediante la publicación de diversas convocatorias para mejorar, por ejemplo, la digitalización del Ciclo del Agua.

Después del éxito en las dos convocatorias por parte de MITECO, en el 2022 y 2023, para la concesión de ayudas y mejoras de la eficiencia del ciclo urbano del agua incluidas en el PERTE digitalización del ciclo del agua, con una dotación de 200 y 300 millones de euros respectivamente, y de la que se han beneficiado un total de 80 proyectos, desde el MITECO han vuelto a publicar recientemente un borrador de una tercera convocatoria, con una dotación inicial de 50 millones ampliable hasta 100 millones de euros y con un plazo estimado de presentación de un mes. En este caso, se hace más relevante poder contar con un equipo de expertos que comiencen a trabajar en la definición de las actuaciones potencialmente subvencionables por esta nueva convocatoria.

Desde PWACS, consultora líder especializada en Servicios Públicos Urbanos como por ejemplo en agua y medioambiente, aportando una visión integral desde los ámbitos, técnico, económico-financiero y legal, están de acuerdo en que estas convocatorias han tenido un gran éxito de participación a tenor de las cifras, pero, y según se comenta en el sector, parece que estos fondos son insuficientes para cubrir las necesidades del ciclo urbano del agua. Con esta tercera convocatoria, '¿estaríamos ante el último tren de Fondos Europeos para el ciclo urbano del agua?', se preguntan desde PWACS. Según el responsable de la filial PWACS Next especializada en Fondos Europeos, José Antonio Sanz de Barros "no creemos que sea así, ya que, según nuestra experiencia, existen otra serie de convocatorias al margen de este PERTE e incluso de los Fondos Next Generation que también podrían financiar las necesidades del Ciclo urbano del Agua, y animamos a todos a analizar estas y otras oportunidades".

PWACS ha colaborado con distintas empresas del ámbito público y privado en la definición y presentación de más de 30 proyectos a estas convocatorias con bastante éxito. Según explica Sanz de Barros, "la clave ha sido contar con un equipo multidisciplinar de expertos en el mundo del agua en sus distintos ejes, técnico, medioambiental y estratégico, base de los criterios de valoración de las convocatorias. Adicionalmente, incorporamos a nuestro equipo financiero y legal para garantizar que toda la información presentada estuviera bajo norma y alineada con los requerimientos de las bases de la convocatoria y de la legislación aplicable en cada caso".

