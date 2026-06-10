Valladolid acoge el V Desfile de Moda Solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vallsur

El sábado 13 de junio tendrá lugar el V Desfile de Moda Solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vallsur - VALLSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

· El sábado 13 de junio tendrá lugar el desfile solidario en el centro comercial vallisoletano con prendas diseñadas por Yolanda Sobrino, voluntaria de la asociación en Serrada

· Tras el desfile, actuará el grupo musical vallisoletano ‘Kiss Duo Music’ con un repertorio que combina grandes clásicos internacionales, baladas y éxitos actuales del pop y la música de baile

Valladolid, 10 de junio de 2026.- Vallsur acogerá el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 19:30 horas, el V Desfile de Moda Solidario organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid. Una iniciativa que combina moda y solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla la entidad en la provincia.

Durante el desfile se presentarán las prendas diseñadas por Yolanda Sobrino, voluntaria de la asociación en Serrada, y confeccionadas junto a otras voluntarias de la junta local. Una propuesta que pone en valor el trabajo colaborativo y el compromiso de quienes forman parte de la organización.

Sobre la pasarela desfilarán 28 personas, entre ellas varios niños, todos ellos voluntarios de la junta local de Serrada, que se convertirán en los protagonistas de una cita que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de seguir apoyando la investigación y los servicios que presta la Asociación.

Además, se ha creado una falda en un maniquí para que cada asistente pueda poner un clavel rosa. De este modo, serán los propios asistentes quienes den forma a la falda, convirtiéndola en una creación colectiva llena de significado.

El evento contará además con la presencia de representantes de distintas juntas locales de la ONG en la provincia de Valladolid, así como de representantes institucionales, que mostrarán su respaldo a esta iniciativa solidaria.

Esta será la quinta edición del Desfile de Moda Solidario, un proyecto itinerante que ya ha pasado por localidades como Serrada, Villalar de los Comuneros y Medina de Rioseco, y que continúa creciendo con el objetivo de acercar la labor de la Asociación a diferentes municipios vallisoletanos.

Actuación musical para cerrar la jornada

Tras el desfile, tendrá lugar la actuación del grupo musical ‘Kiss Duo Music’, formación vallisoletana integrada por Tamara Mena, cantante y profesora de canto, y David Calzada, cantante, pianista y profesor de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

El dúo ofrecerá un repertorio que combina grandes clásicos internacionales, baladas y éxitos actuales del pop y la música de baile, poniendo el broche final a una jornada marcada por la solidaridad, la convivencia y el compromiso social.

Sorteo solidario y Fila 0

La entrada al evento tendrá un precio simbólico de 1,50 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Asimismo, aquellas personas que no puedan asistir podrán colaborar a través de la Fila 0 habilitad.

La jornada incluirá también un sorteo solidario cuyas papeletas podrán adquirirse previamente en la recepción de Vallsur y durante la celebración del desfile. En esta iniciativa colaboran los establecimientos Olibher, Normal, Greenwich, Forum Sport y Hawkers, que han aportado productos y tarjetas regalo para los participantes.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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