La venta de NFT del popular manga japonés Campeones: Oliver y Benji comienza el 2 de marzo de 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto oficial de NFT de la icónica serie de manga sobre fútbol cuenta con el apoyo del futbolista profesional Shinji Kagawa

Tokyo, 28 de febrero de 2023.- double jump.tokyo ha colaborado con TSUBASA Co. ltd para lanzar un proyecto de NFT basado en la popular serie de manga Campeones: Oliver y Benji. El proyecto, bajo el título El balón es nuestro amigo , estará a la venta a partir del 2 de marzo de 2023. Ya ha suscitado interés mundial desde su anuncio el 7 de febrero y ha aparecido en más de 1000 medios de comunicación de Norteamérica, Europa, China, Sudamérica y más países. Además, Shinji Kagawa, uno de los mejores jugadores de fútbol profesional apoya este proyecto como embajador.

Inspirado en la cita «Declaración del fútbol por la paz mundial», el NFT fusiona los mundos físico y digital, uniendo a los fans. La primera edición del NFT consistirá en un número limitado de balones de fútbol físicos con ilustraciones originales de Yoichi Takahashi, que se repartirán a niños de 12 países y compradores.

El NFT de Campeones combina escenas legendarias y parámetros únicos, incluidas 283 escenas icónicas del manga en un balón como pieza central. El fondo representa 333 jugadas especiales, combinadas al azar para crear un arte NFT único.

El NFT estará a la venta en dos fases: una preventa limitada, desde el 2 de marzo de 2023, de 2 AM a 4 AM PST, en la que los usuarios de una lista específica podrán comprar una edición oro limitada del NFT por 0,08 ETH; y una venta pública, desde el 2 de marzo de 2023, a las 4 AM, hasta el 14 de marzo de 2023, a las 7 PM PST, durante la que todo el mundo podrá adquirir NFT por 0.1 ETH desde la página web oficial. Cada NFT puede convertirse en soulbound tokens para recibir artículos originales, incluido el balón de fútbol real ilustrado por Yoichi Takahashi. Los compradores que adquieran tres NFT al mismo tiempo recibirán un NFT extra como bonificación.

Sitio oficial: https://tsubasa.world/

Twitter oficial: https://twitter.com/TsubasaNFT

Proyecto de película: https://youtu.be/s7goWL4tk7k

Sobre double jump.tokyo, Inc.

Fundada en 2018, double jump.tokyo es la startup líder en Japón especializada en soluciones NFT y en el desarrollo de juegos de blockchain. double jump.tokyo ha colaborado con empresas como Square Enix, Bandai Namco, and Sega.

Contacto

Nombre contacto: Otter Public Relations

Teléfono de contacto: (720) 936-4480