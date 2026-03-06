Vincent Pochy impulsa la expansión de Costa Del Mar con su llegada a la FM de Madrid - Costa Del Mar - Vincent Pochy

Madrid, 6 de marzo de 2026.- Costa Del Mar sigue ampliando su presencia internacional con su reciente llegada a la frecuencia 105.1 FM de Madrid. La reconocida emisora, especializada en el universo chillout y lifestyle, continúa así consolidando su crecimiento y reforzando su posicionamiento como una marca sonora global.

Detrás de este proyecto se encuentra Vincent Pochy, saxofonista profesional francés que ha colaborado con artistas de renombre como Julio Iglesias, Zaz o MC Solaar y que hoy impulsa Costa Del Mar como emprendedor en el sector de los medios de comunicación.

El origen de la emisora se remonta a 2011, cuando Pochy fue contactado para crear el diseño sonoro de la nueva sede de Microsoft Francia en París. El proyecto consistía en desarrollar una identidad musical completa para el edificio, una experiencia que supuso un punto de inflexión en su trayectoria profesional. A partir de ese momento, el músico descubrió una nueva pasión por la composición y por la creación de universos sonoros.

Un año después, en 2012, lanzó un álbum instrumental con estética chillout. En aquel momento este estilo aún estaba poco desarrollado en Francia, por lo que decidió buscar proyección internacional a través de sellos especializados, especialmente en Alemania. Su música comenzó a aparecer en numerosas compilaciones del género, aunque seguía percibiendo cierta distancia con el público.

Fue entonces cuando descubrió el potencial de las radios temáticas en internet. Este formato le permitió entender que la radio podía convertirse en un puente directo entre artistas y oyentes. Con esta idea nació Costa Del Mar en 2012, con dos principios fundamentales: dar visibilidad a artistas emergentes y ofrecer una programación musical exigente pero accesible.

Desde su origen, la emisora adoptó una identidad claramente vinculada al universo Ibiza y chillout, inspirado en el ambiente de las playas, los atardeceres frente al mar y la música asociada a esos momentos de relax y evasión. El propio nombre Costa Del Mar evoca ese imaginario de sol, mar y bienestar que caracteriza al género.

En sus primeros años, la radio tenía un carácter bastante confidencial. Pochy dedicó gran parte de su tiempo a seleccionar cuidadosamente música de artistas emergentes, muchos de ellos completamente desconocidos, con el objetivo de construir progresivamente la identidad sonora de la emisora. Esta apuesta por el descubrimiento musical y por la calidad artística resultó clave para el crecimiento de la audiencia.

Con el paso del tiempo, Costa Del Mar fue ampliando su oferta con diferentes canales especializados como Deep-House, Zen, Dance, Funky y Smooth Jazz, manteniendo siempre una línea editorial centrada en la calidad musical. Actualmente, la radio supera los 10 millones de conexiones mensuales en todo el mundo.

La llegada a la FM de Madrid representa una evolución natural dentro de este crecimiento. Gracias a su audiencia digital internacional, un difusor madrileño contactó con el proyecto para proponer su emisión en la capital española. Para Pochy, este paso supone una nueva etapa en el desarrollo de la marca, permitiendo pasar del ámbito digital global a la presencia en FM en una gran capital europea.

Costa Del Mar se dirige a un público que valora la estética, el bienestar y la calidad sonora, situándose dentro de un universo premium y lifestyle. En este contexto, Madrid representa un entorno especialmente adecuado gracias a su dinamismo cultural, su ecosistema empresarial y su creciente sensibilidad hacia este tipo de propuestas.

Hoy, el ADN de Costa Del Mar se define por una atmósfera sonora diferenciada basada en una programación cuidada, exclusivamente musical, con numerosos títulos inéditos que buscan ofrecer una experiencia musical elegante, relajante e inspiradora. La emisora está pensada para acompañar momentos de creatividad, relajación y bienestar a lo largo del día.

De cara al futuro, el objetivo es seguir consolidando Costa Del Mar como una marca sonora internacional, ampliando su presencia tanto en plataformas digitales como en la FM de grandes ciudades. Para su fundador, la radio continúa siendo un medio emocional muy poderoso cuando se basa en el respeto por la música y por la experiencia de escucha.

Costa Del Mar puede escucharse en Madrid en el 105.1 FM, en su web oficial costa.fm y a través de su aplicación gratuita.

La emisora también está presente en Instagram: @costadelmar.fm

