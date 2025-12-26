Visibilidad El Gran Reto; La poesía en 2026, ¿elitista o necesaria? - VISIBILIDAD EL GRAN RETO

Madrid, 26 de diciembre de 2025.- La poesía es un género que no deja indiferente: tiene asiduos lectores y grandes detractores. De hecho, cualquiera que se acerque a una Feria del Libro escuchará repetidamente la frase “noooo, yo no leo poesía”, con la que el respetable increpa a los poetas.

Sin embargo, esa misma Feria incluirá como acto estelar algún recital, jam session u homenaje. Proliferan asimismo los talleres de escritura, concursos y festivales líricos. No pocas asociaciones y proyectos como Visibilidad, el Gran Reto, apuestan por la poesía.

Simultáneamente, no hay poemarios en las listas de superventas y en España se ha perdido la costumbre de memorizar poemas. He aquí la raíz del problema: ni en la escuela ni en los hogares se inocula el sano veneno de la poesía.

No obstante, los cantautores son muy populares en España e Hispanoamérica. Últimamente, el adiós a los micrófonos de Sabina y Serrat ha dejado a varias generaciones huérfanas. Pero que nadie se alarme: la popularidad de artistas como Marwan, Leiva o Ismael Serrano garantiza el relevo, cantantes todos con giras multitudinarias. Evidentemente, ellos también escriben poesía y hasta ganan premios por ello (recordar el reciente Nobel de Literatura a Bob Dylan).

Su enorme magnetismo choca con el estereotipo de poeta en boga: un ser afectado, vestigio del pasado. Lo cual demuestra que la sociedad fluctúa entre afirmar “la poesía es un arma cargada de futuro”, como Celaya, o quejarse de los “malos tiempos para la lírica”, que profetizara Bertold Brecht. Tan de moda está el “yo sólo leo el Marca”, como tener de gurú espiritual a Mario Benedetti o a García Lorca.

De hecho, el auge del feminismo en la sociedad occidental bebe mucho más de Safo, Emily Dickinson o Alejandra Pizarnik que de la política. Y ya en el XIX toda nación, grande o chica, eligió a un poeta como símbolo: sea Pushkin en Rusia o Rosalía de Castro en Galicia.

En esta sociedad de las prisas muchos lectores se refugian en la poesía mientras viajan en metro, se van a dormir con el ingenio de Szymborska, o se identifican con los bares contraculturales que retratan Karmelo Iribarren y Bukowski.

Quizá por eso, durante la guerra que asola Ucrania se han creado 79 editoriales, según datos del último Liber. Lo cual retrotrae a la España de 1939 cuando, a pesar de la escasez de papel, la revista republicana El Mono Azul seguía llenando el frente de poemas inéditos de Alberti, Miguel Hernández o Cernuda.

Para terminar, si realmente la poesía no fuera más que un adorno elitista, la fuerza telúrica de Lluís Llach tampoco habría traspasado fronteras. L’estaca, himno antifranquista por excelencia, ayudó a derribar los Mury de la Polonia comunista (con Jacek Kaczmarski). Actualmente, en la garganta de Gorki Águila, es una de las grandes canciones protesta de la disidencia anticastrista.

