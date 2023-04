Vivid Sydney 2023 ofrece el mayor programa hasta la fecha

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de abril

Vivid Sydney ofrecerá el programa más amplio y culturalmente más relevante de su historia cuando regrese en 2023, del viernes 26 de mayo al sábado 17 de junio

El mayor acontecimiento de Australia y pionero de los festivales de arte y cultura basados en la luz en la región de Asia y el Pacífico ha reunido a algunos de los artistas más innovadores del mundo, creadores musicales de gran talento y líderes de opinión como parte de su cartel de 2023, que también reconoce la importante contribución de los pueblos y culturas de las Primeras Naciones a las industrias creativas.



Inspirado en la madre naturaleza, maestra de todos los creadores, el lema de este año, "Vivid Sydney, Naturally", se refleja en las más de 300 actividades y eventos que componen el programa de 23 días.



La iluminación de las velas de la Ópera de Sídney, característica de Vivid Sydney Light Walk, dará vida a las vibrantes obras de uno de los artistas más famosos de Australia, John Olsen , en un espectacular homenaje a su ilustre carrera artística de más de 60 años. Life Enlivened (2023) incluirá el evocador mural de Olsen Salute to Five bells (1971-73), encargado especialmente para el vestíbulo norte de la Sala de Conciertos de la Ópera de Sídney, así como otras obras de arte que ponen de relieve la fascinación de Olsen por los paisajes y la naturaleza australianos.



La programación de Vivid LIVE en la Ópera de Sídney contará con más de 40 artistas australianos e internacionales. José González , Yaeji , Ella Mai , Cat Power , Devonté Hynes y muchos más subirán a los escenarios del mundialmente famoso edificio en un programa comisariado por el Jefe de Música Contemporánea de la Ópera de Sídney, Ben Marshall.



Este año, el programa Vivid Music dará protagonismo a las voces de las Primeras Naciones y de Australia. El difunto Archie Roach AC será homenajeado con una increíble noche de actuaciones en las que participarán los amigos y colaboradores de muchos años del fallecido artista, así como apariciones especiales de miembros de la familia de Roach. También habrá 12 noches de música gratuita en Tumbalong Park , Darling Harbour con Yothu Yindi , Dan Sultan , el artista japonés de culto Cornelius y muchos más.

La escritora británica y "maestra de su material" Jeanette Winterson estará presente en Vivid Ideas y reflexionará sobre cuestiones de identidad, sexualidad, religión, etc. para desentrañar la idea de naturaleza en LIFE AND MARS: El futuro de la humanidad .



Y por primera vez, el nuevo pilar de Vivid Sydney, Vivid Food, ampliará el foco creativo de Light, Music y Ideas para incluir favoritos culinarios e innovadores eventos gastronómicos. Abra el apetito con una fusión de comida callejera; una barbacoa de proporciones épicas con los legendarios maestros asadores de Vivid Fire Kitchen en el Cutaway de Barangaroo; experiencias gastronómicas de alto nivel; y el regreso de la agotada Vivid Sydney Dinner de 2022 en el Ivy Ballroom, un festín especial a cargo de los apreciados chefs de Sídney Ben Greeno y Danielle Alvarez.



La directora del festival Vivid Sydney, Gill Minervini, afirmó que Vivid Sydney ha alcanzado la mayoría de edad y ha evolucionado hasta convertirse en un evento progresista e inclusivo que celebra lo mejor de una definición ampliada de las industrias creativas en 2023.



"Vivid Sydney es el festival original de luz, arte y cultura. 2023 es la decimotercera vez que se celebra, por lo que ha evolucionado de forma natural a lo largo del tiempo para garantizar que sigue siendo relevante para las industrias creativas y lo que eso significa para la gente hoy en día", afirmó Minervini.



"Estamos muy orgullosos del programa de este año. Hemos subido el listón en cuanto al tamaño y la escala de los eventos y hemos activado nuevas partes de la ciudad. Nuestro cartel presenta talentos más diversos en más sectores".



"Hay primicias mundiales y primicias en festivales, y eventos gratuitos y con entrada para que el festival sea accesible a todos. El público debe estar preparado para dejarse sorprender por el calibre del talento y un programa que se ha inspirado en la belleza y la diversidad de la naturaleza.



"El programa de Vivid Sydney 2023 es una celebración de la autenticidad, una invitación a conectar y una oportunidad para crear. No querrá perderse Vivid Sydney 2023".



El CEO de Destination NSW, Steve Cox, dijo que Vivid Sydney era el evento anual más grande y querido del calendario de Nueva Gales del Sur que, en 2023, volvería a apoyar todo el ecosistema de la economía de visitantes del estado. "Cada año, visitantes y habitantes de Sídney se sumergen en el programa y disfrutan de las activaciones de los talentosos creativos que hacen que el festival sea tan especial. El año pasado dimos la bienvenida a un récord de 2,58 millones de asistentes en toda la huella del festival", dijo Cox.



"Vivid Sydney 2022 inyectó 119 millones de dólares en la economía de los visitantes de Nueva Gales del Sur. Esperamos que con la ampliación de su programa y el regreso de más viajeros internacionales a nuestras costas, Vivid Sydney 2023 genere un gasto de visitantes aún mayor en la economía de Nueva Gales del Sur".



El festival Vivid Sydney se celebrará en el centro de la ciudad de Sídney, en lugares como Circular Quay, la Ópera de Sídney, The Rocks, Walsh Bay, Barangaroo, King Street Wharf, Darling Harbour, Darling Quarter, Darling Square, The Goods Line, Central Station, el Real Jardín Botánico de Sídney, Carriageworks y el zoo de Taronga, entre otros.



Medios de Comunicación

El dossier de prensa completo de 2023 Vivid Sydney, el anuncio del programa y las imágenes en alta resolución, incluidos los renders luminosos de 2023 Vivid Sydney y las secuencias de vídeo de calidad profesional de los momentos más destacados de festivales anteriores, pueden descargarse en www.vividsydney.com/news-room.



Acerca de Vivid Sydney

Vivid Sydney es el mayor festival de Australia que celebra la creatividad, la innovación y la tecnología, y transforma Sydney en un caleidoscopio de color y eventos durante 23 noches. En su 13ª edición, que se celebrará en 2023, Vivid Sydney reunirá fascinantes espectáculos de los artistas de la luz más brillantes del mundo, estimulantes actuaciones musicales en directo, debates en profundidad con líderes de opinión y experiencias innovadoras de creativos gastronómicos. Destination NSW, la agencia de turismo y grandes eventos del Gobierno de Nueva Gales del Sur, es la propietaria, gestora y productora de Vivid Sydney.







Contacto

Nombre contacto: Jenna Whyte

Descripción contacto: Destination NSW

Teléfono de contacto: +61 484 719 536