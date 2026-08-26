Vuelta al cole sin ansiedad: las claves de Busca & Encuentra para niños neurodivergentes

Back to School - Busca & Encuentra

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto

La anticipación es una de las principales herramientas para reducir el estrés en niños y adolescentes con autismo (TEA), TDAH, dislexia y otras dificultades del aprendizaje. Colaborar con los centros educativos es fundamental, ya que posibilita la mejor adaptación de los alumnos

Para la mayoría de las familias, la vuelta al colegio comienza cuando se acerca el final de las vacaciones. Sin embargo, para miles de hogares con niños y adolescentes neurodivergentes, el nuevo curso empieza varias semanas antes.



Recuperar rutinas, anticipar cambios y preparar emocionalmente el inicio del curso puede marcar la diferencia entre una incorporación tranquila o un proceso con ansiedad y desregulación.



Por eso, desde Busca & Encuentra, la plataforma digital que conecta a las familias con profesionales, entidades y recursos especializados en neurodesarrollo en toda España, recomiendan comenzar esta preparación mucho antes de la llegada de septiembre.



"Algunas estrategias sencillas, basadas en la anticipación, pueden tener un impacto muy positivo para facilitar la transición y aumentando el bienestar", explica Ana González, psicóloga sanitaria y directora de Busca & Encuentra.



La vuelta al colegio: mucho más que cambios de horarios

Los cambios de rutina afectan a todos los niños, pero en el caso de menores con trastorno del espectro autista (TEA), TDAH, trastornos del lenguaje, dificultades específicas de aprendizaje u otros perfiles del neurodesarrollo, puede tener un impacto especialmente significativo. El nuevo curso implica modificar horarios, relaciones, espacios, normas y atender a las demandas académicas. Cuando estos cambios llegan de forma brusca, es frecuente que aparezcan episodios de ansiedad, dificultades para dormir, irritabilidad o una mayor desregulación emocional.



Por esta razón, los especialistas insisten en que la preparación debe realizarse de forma progresiva y coordinada entre la familia, el centro educativo y los profesionales que acompañan al menor. Desde Busca & Encuentra recomiendan pequeñas dinámicas de gran utilidad para estos niños, entre ellas:



• Empezar la transición antes de septiembre. No conviene esperar al primer día de clase para recuperar los horarios escolares. Durante las semanas previas puede ser útil modificar progresivamente las horas de sueño, comidas, uso de pantallas, actividades y rutinas diarias.



• Crear una cuenta atrás visual. Un calendario, una cuenta atrás o un apoyo visual sencillo puede ayudar a comprender cuánto falta para volver al colegio y hacer más predecible el inicio del curso escolar.



• Comenzar a hablar del colegio desde varios días antes y hacer a la persona partícipe de los preparativos (comprar material, libros, mochilas…).



• Saber qué personas, espacios o rutinas continuarán y cuáles serán diferentes permite reducir parte de la incertidumbre asociada al inicio de curso.



• Visitar previamente el colegio puede ser especialmente útil cuando existe un cambio de centro, aula, edificio o etapa educativa. Anticipar qué permanece y qué cambia respeto al curso anterior aporta seguridad.



• Preparar las situaciones sociales de septiembre. Los primeros días suelen incluir saludos, preguntas sobre las vacaciones, reencuentros y compañeros nuevos. Anticipar y preparar algunas de estas conversaciones puede ayudar a afrontar mejor los intercambios sociales.



• Crear un pequeño documento para el nuevo tutor. Puede resultar útil compartir de forma breve las fortalezas e intereses del alumno, su forma de comunicación, situaciones que pueden generarle malestar, estrategias de regulación que le funcionan, así como señales tempranas de sobrecarga.



• Ensayar situaciones concretas. Practicar previamente acciones como levantarse a la hora prevista, vestirse, preparar la mochila, realizar el trayecto o entrar al centro puede reducir la carga que supone afrontar muchas novedades simultáneamente.



El papel de la IA en la preparación de la vuelta al cole

A estas recomendaciones se suma una tendencia cada vez más frecuente: el uso de la inteligencia artificial como apoyo para organizar la vuelta al colegio. Así, incrementa el número de familias que recurren a asistentes conversacionales para crear horarios visuales, preparar listas de tareas, adaptar explicaciones o buscar ideas.



Desde Busca & Encuentra se valora positivamente estas herramientas cuando se utilizan con criterio y como complemento al trabajo de los profesionales. "La inteligencia artificial puede ayudar a las familias a ahorrar tiempo, organizar rutinas o encontrar nuevas formas de explicar determinadas situaciones", añade Ana González. "Sin embargo, sus respuestas siempre son genéricas y no conocen las necesidades específicas de cada niño, por lo que no deben sustituir la valoración de un profesional especializado".



Recomendaciones para los centros educativos

La adaptación al nuevo curso también depende del entorno escolar. Desde Busca & Encuentra recuerdan que pequeñas medidas pueden tener un gran impacto en el bienestar del alumnado neurodivergente. Así, se recomienda a los centros educativos:



• Mantener una comunicación previa con las familias antes del inicio del curso.



• Facilitar información visual sobre los nuevos espacios, horarios o profesorado cuando sea posible.



• Favorecer una incorporación progresiva y flexible en aquellos casos en los que resulte beneficiosa.



• Coordinarse con los terapeutas y profesionales externos, siempre con autorización de la familia.



Aunque cada vez existe una mayor concienciación sobre la diversidad del alumnado, muchas familias afrontan la vuelta al colegio con incertidumbre y sin saber a qué recursos acudir. Busca & Encuentra aúna a psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, pedagogos, asociaciones y otros profesionales especializados en neurodesarrollo para ayudar a las familias a encontrar el apoyo que mejor se adapta a cada situación.

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