COMUNICADO: Yago Bader da las claves para aprender como encontrar pareja por Internet

Yago Bader, emprendedor y formador en comunicación durante años, conjunto a un equipo formado por psicólogos y sociólogos, revelan las claves para conseguir encontrar pareja por Internet y seducir por aplicaciones online

"Crear un perfil atractivo y saber diferenciarte de los demás es clave para llamar la atención de alguien por Internet", explica Yago Bader, emprendedor, experto en comunicación y autor en la web onlineseducer.com , donde comparte sus estrategias y métodos para tener éxito.

"Solo en Tinder en todo el mundo se dan más de un millón de citas a la semana, cada vez hay más aplicaciones y es más importante saber cómo comunicarse de manera eficiente por Internet. Tanto para evitar malos entendidos como para tener más éxito.", nos cuenta.

Yago lleva 8 años dando talleres de comunicación, habilidades sociales y seducción por toda España y el, conjunto a sus compañeros, han tenido miles de alumnos que han pasado por sus talleres. El mismo usa muchas de las aplicaciones y experimenta constantemente, aunque confiesa que cuando era más joven era un negado intentando gustar al sexo opuesto y no tenía ni idea de como resolverlo.

Su caso no es único. Cada vez más personas insatisfechas con su situación emocional intentan tomar el control y empezar a generar relaciones por su propia iniciativa y habilidades, siendo libres para elegir estar con quien les apetezca cuando les apetezca.

En la mayoría de los casos son hombres de mediana edad con éxito en distintas áreas de su vida, pero que han descuidado sus relaciones. Una vez se dan cuenta de que no son capaces de conocer a las personas que desearían, deciden hacer algo al respecto.

La opción más popular suele ser apuntarse a un taller personalizado, donde descubren sus rasgos atractivos, diferenciadores y aprender a comunicarlos de una manera honesta y eficaz.

Las nuevas tecnologías cada vez son más importantes

Hace unos años era poco habitual el conocer a alguien por Internet y había pocas aplicaciones donde poder hacerlo. Sin embargo, hoy en día ya existen decenas de apps, páginas y servicios que te ayudan a encontrar pareja de forma online, la gran mayoría con millones de usuarios.

Al crear una cuenta en cualquiera de estas páginas lo primero que hay son miles de perfiles distintos para empezar a conocer. Se separan por intereses, por deseos o por edades, y ser capaces de identificar lo que hace especial a cada perfil es muy importante para tener más éxito.

"Si eres capaz de ver algo único en el perfil de un usuario y lo comunicas de una forma ingeniosa e impactante lo más probable es que la respuesta sea positiva y os podáis empezar a conocer desde ahí.", nos comenta Yago.

La idea es sencilla, pero no por eso su ejecución es fácil. Quienes deseen probar suerte deben tener claro que cosas les hace únicos y atractivos para ser capaces de estimular por quienes son y no fingir ser algo que no son. Algo muy habitual por Internet.

Además, como confiesa Yago, "En estas aplicaciones hay mucha competencia". "Lo más probable es que haya alguien más atractivo e interesante que tu, pero probablemente no lo comunique bien, ahí es donde suele estar nuestra ventaja".

Mucho más que encontrar pareja

Aunque muchas de las páginas que existen están centradas en ayudar a encontrar pareja, también hay otras opciones para quienes sólo deseen conocer a personas sin ningún tipo de compromiso de por medio. Existen aplicaciones para personas que solo desean tener relaciones esporádicas, donde acabar con alguien en la cama es el único objetivo.

Aparte, también hay opciones para conseguir hacer intercambios de pareja e incluso para cumplir fantasías concretas.

Según Yago, "Internet es muy inclusivo y hay espacio para todos, hemos tenido alumnos de todo tipo de orientaciones sexuales con los deseos más extravagantes y también hombres y mujeres que solo querían formar una familia, lo importante es identificar qué te apetece para poder sacarle más partido".

Recomienda crear cuentas en todas las aplicaciones posibles, ya que "todo aumenta probabilidad". Aunque confiesa que, más allá de la seducción, ha encontrado amigos y amigas muy importantes por Internet.

"Al final Internet es una herramienta, no un medio, la mayoría de nosotros tenemos Facebook, Instagram, etc. Este tipo de aplicaciones solo suponen un paso más", comenta Yago. "Muchas personas trabajan todo el día y su círculo social ha ido disminuyendo con el tiempo, así que no saben cómo conocer a personas nuevas, Internet les da esa posibilidad y les permite conocer a quien quieran".

Aunque casos como el de Yago demuestran que cada vez hay mayor necesidad de conocer a gente por Internet parece ser que no basta con bajarse una app. Según dice él, muchos de sus alumnos actualmente están con una pareja que han conocido por Internet. Solo el tiempo dirá qué nuevas oportunidades ofrece Internet para todo aquel que quiera encontrar al amor de su vida o a alguien con quien disfrutar un tiempo.

