Zucchetti Spain adquiere iArchiva y entra de lleno en el mercado de automatización de procesos documentales

El fabricante de software continúa su expansión e impulsa su presencia en el mercado con esta nueva adquisición

Bilbao, 18 de abril de 2024.- Zucchetti Spain continúa con su constante proceso de expansión con la adquisición de iArchiva, una joven empresa con una potente solución para la automatización de procesos documentales.



El fabricante de soluciones de software de referencia impulsa así su presencia en el mercado, accediendo a nuevos sectores y ampliando su oferta con un nuevo software de gestión inteligente de procesos documentales.



La operación supone un gran paso adelante y un refuerzo a la solvencia y estrategia empresarial que permitirá a iArchiva ofrecer un servicio robusto, innovador y evolucionado, gracias al respaldo del Grupo Zucchetti.



Zucchetti Spain continúa abriendo nuevos caminos para su crecimiento empresarial a través de la adquisición de iArchiva, una joven empresa con una innovadora solución IDP de automatización de procesos documentales. iArchiva tiene ya más de 60 millones de documentos gestionados y cuenta con importantes clientes como el Banco de Crédito Cooperativo, el Grupo Primafrío o EMT Madrid (Empresa Municipal de Transportes de Madrid).



Con esta nueva compra consolida su presencia estratégica en el mercado de soluciones de automatización documental y amplía sus horizontes para potenciar su posición en el mercado global.



Zucchetti Spain, filial de Grupo Zucchetti en España y punta de lanza de su expansión internacional en el mercado español, suma un nuevo fabricante a través de esta reciente adquisición, que enriquecerá su oferta de software fruto de las anteriores incorporaciones de Solmicro, IDS, i68, Arión, Seteco, Sarce y Altai.



iArchiva, la solución para la gestión inteligente de procesos documentales

iArchiva es un software modular de gestión inteligente de procesos documentales que permite a los clientes personalizar, integrar y automatizar los procesos administrativos en una sola herramienta.



Mientras que muchas empresas trabajan aún con herramientas muy especializadas y de difícil y costosa escalabilidad, iArchiva no está basada en la estructuración de documentos. Se mueve libremente en el análisis de los diferentes archivos que recibe la empresa, extrayendo los datos relevantes para cada área, ayudando así a ahorrar tiempo y mejorar la productividad. Es una herramienta flexible, con una alta capacidad de configuración y escalabilidad, que no requiere programación y permite orientarse a servicios IaaS. Cuenta además con soluciones verticales en el sector agroalimentario, transporte, distribución y hoteles.



Se trata de un software de automatización documental inteligente que da respuesta a las necesidades actuales de las empresas, que no saben qué tipo de documentos, ni en qué formato les llegarán. Esta innovadora solución busca la información relevante en los documentos a través del procesamiento del lenguaje natural y permite localizar la información, lo que permite gestionarla de manera más rápida, eficiente y económica.



Una nueva adquisición que consolida el liderazgo de Zucchetti Spain en el mercado nacional

Con esta nueva operación, Zucchetti Spain consolida su estrategia de expansión en el mercado español y amplía su oferta de servicios, cubriendo también la creciente necesidad de automatización documental de las empresas.



"Con la adquisición de iArchiva reforzamos nuestra oferta de soluciones y entramos de lleno en el mercado de IDP. En nuestro afán por prestar un servicio integral a nuestros clientes, damos respuesta a la demanda creciente de soluciones de automatización que sistematicen la extracción de datos de una cantidad variopinta de documentos y formatos",



Justino Martínez Salinas, CEO de Zucchetti Spain.



La adquisición de iArchiva por parte de Zucchetti Spain se fundamenta en la perfecta alineación entre su filosofía de producto y estrategia empresarial, orientada a la innovación y la calidad del servicio.



"Esta unión nace de una visión compartida y un meticuloso proceso de selección. El Grupo Zucchetti destacó como el compañero ideal para este viaje, alineando perfectamente su filosofía de producto con nuestra aspiración de impulsar la evolución de nuestro software iArchiva",



Arturo Ferreira, CEO de iArchiva



En un escenario en constante evolución, "esta alianza nos permite ofrecer servicios aún más robustos y soluciones innovadoras a nuestros clientes, al tiempo que impulsamos la evolución y el crecimiento de iArchiva en el mercado español de IDP (Procesamiento inteligente de documentos)", afirma Ferreira.



Esta operación supone también un refuerzo a la solvencia de iArchiva y una garantía total para clientes, proveedores y personal de la empresa, gracias al apoyo de Zucchetti Spain y del Grupo Zucchetti y su foco en la inversión en soluciones innovadoras y el desarrollo de un servicio cercano y personalizado.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, 9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia. Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti Spain

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes. Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos y soluciones de ciberseguridad.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).







