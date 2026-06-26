Experto de UIC Barcelona advierte que las islas de calor urbanas agravan el impacto de las altas temperaturas

El director del Instituto de Investigación JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places) de UIC Barcelona, Lorenzo Chelleri. - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El director del Instituto de Investigación JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places) de UIC Barcelona, Lorenzo Chelleri, asegura que el urbanismo puede agravar los efectos de las olas de calor y defiende la necesidad de apostar por un "urbanismo climático", donde la orientación, los materiales, la sombra y la ventilación contribuyan a reducir la temperatura de las ciudades.

Hay calles y plazas que se convierten en auténticas "trampas de calor", asegura el experto, porque el exceso de asfalto y los materiales de construcción que absorben la radiación convierten la mayoría de nuestras ciudades en "hornos nocturnos" que impiden que la temperatura descienda de noche, privando al organismo de las horas necesarias para recuperarse del calor acumulado durante el día.

Para el investigador "las olas de calor no dependen solo del clima, sino también de cómo hemos diseñado nuestros edificios y ciudades".

Barcelona, 26 de junio de 2026.- El director del Instituto de Investigación JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places) de UIC Barcelona y de la Red Internacional de Investigación sobre resiliencia urbana URNet, Lorenzo Chelleri, ha asegurado hoy que para reducir el impacto del calor en la población hay que aplicar un plan para transformar la ciudad. "No basta con abrir refugios climáticos o plantar más árboles, sino que hay que cambiar la forma de construir y rehabilitar nuestros edificios", afirma.

Ante las altas temperaturas que afectan estos días al continente, para Chelleri la solución pasa por diseñar "calles y edificios bioclimáticos", es decir, aquellos cuya configuración -materiales, orientación, sombra o ventilación- "contribuya a reducir la acumulación de calor y a hacer más confortables los hogares y los espacios públicos durante los episodios de calor extremo".

Este especialista, que figura en el prestigioso Ranking of the World Scientists: World Top 2% Scientists de la Universidad de Stanford, ha explicado que el principal problema en días con temperaturas tan altas no son los picos de 40 grados durante el día sino la falta de variación de temperatura entre el día y la noche. "Las ciudades absorben calor durante todo el día debido al asfalto o el hormigón que hay en las calles, que almacenan ese calor y lo liberan durante la noche", señala. Cuando desaparece esa "ventana de frescor", que el organismo necesita para regular su temperatura, el impacto sobre la salud pública va mucho más allá de los golpes de calor diurnos.

Las calles son "trampas de calor".

Todos estos factores relacionados con el diseño urbano convierten determinados barrios en auténticas "trampas de calor". El exceso de asfalto y hormigón, la orientación de las calles, la altura de los edificios o incluso el color de las fachadas favorecen el denominado efecto "isla de calor", hasta el punto de registrar diferencias de hasta 5 ºC entre calles próximas de una misma ciudad. Para el investigador, las olas de calor representan la nueva normalidad climática y su impacto requiere una urgente adaptación "pintando de blanco edificios y techos, utilizando materiales reflectantes, sombreando las calles y utilizando infraestructura verde", detalla. Todo ello forma parte de lo que la investigación denomina 'urbanismo climático', un enfoque que cada vez se aplica más en el diseño de edificios y espacios urbanos capaces de reducir el impacto del calor extremo", explica Chelleri. "El urbanismo empeora las olas de calor, pero también puede formar parte de la solución", concluye.

Ciudades más resilientes.

Chelleri destaca que, desde hace más de una década, la investigación en resiliencia urbana ha desarrollado herramientas y metodologías capaces de identificar las zonas más vulnerables de las ciudades y de orientar soluciones para reducir el impacto del calor extremo. "Hoy disponemos del conocimiento y de las herramientas necesarias para diseñar ciudades más resilientes. El reto es incorporar estos criterios en la planificación urbana y entender que la manera en que construimos y rehabilitamos nuestros barrios también es una cuestión de salud pública", señala el investigador.

Lorenzo Chelleri ha querido dejar claro que para diseñar una ciudad resiliente a las olas de calor "hay que trabajar sobre ese efecto isla de calor". Ante esto, el investigador propone soluciones basadas en corredores verdes, mejor gestión del agua, materiales que reflejen la radiación, cubiertas mejor diseñadas y espacios públicos con sombra. "El verde además de dar sombra crea un microclima gracias a la evapotranspiración. Los materiales y el color lo son todo", asegura.

Para el investigador, el reto ya no consiste únicamente en adaptarse a las olas de calor, sino en diseñar edificios y ciudades capaces de reducir su impacto sobre la salud pública. "No todas las ciudades están condenadas a ser un horno. Cómo las diseñemos hoy determinará en gran parte cómo soportaremos las olas de calor del futuro", concluye Chelleri.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

UIC Barcelona impulsa la investigación y la transferencia a través de ocho institutos especializados en diferentes ámbitos del conocimiento. Entre ellos, el Instituto de Investigación JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places), que promueve modelos urbanísticos más justos y resilientes mediante un enfoque pluridisciplinar centrado en los retos del cambio climático y la relación de las personas con el territorio.

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Anna Martínez Daries.

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