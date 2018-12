Geodomes recomienda cómo organizar un evento en un Domo Geodésico y hacerlo brillar

Publicado 28/11/2018 16:00:09 CET

En los países anglosajones existe una expresión referida al pensamiento novedoso o creativo que recomienda que uno debería "pensar fuera de la caja" "think outside the box", pero si realmente se quiere crear una experiencia de marca verdaderamente envolvente, hay que invitar a los clientes a entrar en una burbuja, literalmente

Los domos geodésicos para eventos permiten mostrar el mensaje de una marca en múltiples formatos, desde un logotipo en el exterior hasta proyecciones inmersivas personalizadas en el interior del domo.

¿Pero qué es exactamente un domo geodésico?

Los Domos Geodésicos o Carpas Geodésicas, son unas estructuras basadas en una forma matemática que les da a este tipo de estructuras una resistencia única no comparable con cualquier otro tipo de carpas para eventos.

Son estructuras de gran rendimiento y gran espacio armónico dada la ausencia de columnas o pilares ofreciendo una superficie diáfana en la que poder realizar multitud de configuraciones diferentes para poder celebrar cualquier tipo de evento.

Estructuras llamativas por su inusual forma y originalidad pero sin perder un ápice de seguridad.

En un mundo donde los medios sociales son los reyes entre las generaciones más jóvenes, es fundamental proporcionar experiencias que obliguen al público a compartir lo que descubren y las activaciones de marca son una oportunidad perfecta, ya que el 98 por ciento de los consumidores dicen que crean algún tipo de contenido mientras asisten a un evento en vivo, según un estudio del Event Marketing Institute and Mosaic. Es más, el 74 por ciento dice que es más probable que compren un producto promocionado después de un evento de este tipo.

Cómo configurar la activación del domo para que tenga éxito

Cuando los domos entraron por primera vez en la escena del marketing experiencial, eran elementos caros, con prácticamente un único tamaño para todos los pop-ups que permitían oportunidades sencillas de brand-in-the-hand.

Afortunadamente, los domos geodésicos han evolucionado y empresas como Geodomes Immersive Experiences han adaptado éstos productos y sus costes al mercado de eventos en España. La variedad de tamaños , precios y opciones tecnológicas permiten crear una solución que se adapte a la escala y presupuesto, a la vez que es posible personalizarlo para obtener el mejor retorno de la inversión posible.

En Geodomes disponen del domo geodésico más grande de España , con 515m2 de superficie para celebrar eventos espectaculares.

Para realizar una activación o un evento con un domo geodésico para una futura experiencia, es primordial concentrarse en las estrategias de planificación y ejecución para sacarle el máximo rendimiento y deslumbrar con el evento.

Estos tres factores son cruciales para aprovechar al máximo un domo geodésico para eventos:

Ubicación

La ubicación es uno de los elementos primordiales del éxito de la activación.

Para eventos abiertos al público en general, el entorno en el que se ubicará el domo es un factor mucho más importante que en eventos privados en los que la asistencia de público está organizada previamente.

Los domos geodésicos son estéticamente bellos por su forma singular, pero hay que pensar también en la imagen del entorno que los visitantes van a compartir en redes sociales, ya que como estrategia de marketing tanto del evento como de la empresa, las imágenes que se compartan van a dar una idea de la grandiosidad y profesionalidad de ambos.

El equipo de Geodomes ayudó al Consejo de Promoción Turística de México a organizar una experiencia con un domo como parte de la gira promocional Internacional del turismo Mexicano - Live it to Believe it.

La premisa era ubicar el domo en diferentes ciudades del mundo en un enclave preferencial, que resultara atractivo al público local, con una alta visibilidad y un flujo de público natural.

En Madrid se ubicó en la Plaza de Colón, un espacio que captó la atención de los ciudadanos ya durante su montaje debido a su singularidad, lo que ayudó a incrementar el número de visitas una vez se abrió al público la exposición. En su interior, una proyección de vídeo inmersivo 360º con imágenes de los maravillosos espacios turísticos de México terminó de cautivar a todos los asistentes, sumado a una estudiada decoración e iluminación interior y exterior, con elementos artísticos culturales Mexicanos y una zona de restauración con foodtruck incluido, completaron los atractivos suficientes para que el flujo de visitantes fuera continuo y las imágenes compartidas en redes sociales fueran espectaculares.

Localizar los espacios en los que se prefiere instalar el domo geodésico, diseñar una implantación 3D para ver qué aspecto tendrá previamente a la instalación y si el resultado resulta atractivo, sin duda, el resultado final agradará tanto a público como a cliente final.

Apegarse al presupuesto

Si se vende la experiencia en el domo como si se tratara de los Estudios MGM pero realmente se ofrece un evento con proyecciones de baja calidad o sin mucho sentido, el público se irá con una visión disminuida y distorsionada de la marca.

Es importante aclarar que cualquier tamaño de domo geodésico, por su forma esférica, es apto para realizar proyecciones inmersivas, pero hay que tener en cuenta la capacidad del domo, la cantidad de público que se espera en un mismo momento en el interior y el tamaño de los proyectores de vídeo, ya que no da buena impresión el realizar una proyección de vídeo inmersivo en el que se vean las sombras de público proyectadas sobre las paredes.

Es preferible utilizar un domo geodésico de mayor tamaño si se tiene la intención de realizar proyecciones de vídeo en su interior aunque la capacidad del mismo supere sus expectativas de ocupación, ya que siempre es posible acotar el área de ocupación para ajustarlo a sus necesidades, en cambio, en domos de menor tamaño que por capacidad se ajusten a sus necesidades de ocupación, puede suponer que la experiencia quede una poco mermada si se proyectan sombras del público durante la presentación.

Si el presupuesto destinado para el evento es ilimitado, se puede dejar volar la imaginación y anexar al domo elementos externos que por un lado amplíen la superficie de exhibición y que a su vez ofrezca una estética única personalizada para la marca.

Conocer al público

No se puede simplemente instalar un domo, colocar algo de diversión y juegos en el interior y esperar que el público salga entusiasmado.

Primero hay que conocer al público para determinar qué tipo de espectáculo tendrá mayor impacto.

Averiguar quién es el público – su estilo de vida, lo que les importa – y utilizar esta información para encajar cada elemento de la experiencia del cliente con una historia convincente que querrán compartir.

Lo único que limita el éxito de un proyecto con un domo es la imaginación

Si bien la creación de cualquier evento de marketing experiencial es una inversión real para las marcas, la planificación y ejecución de una experiencia con un domo puede llevar al público a un nuevo mundo, encendiendo la verdadera emoción acerca del producto y manteniendo a los espectadores lo suficientemente comprometidos como para compartir sus experiencias durante días y semanas después del evento.

En definitiva, los domos geodésicos son unas estructuras asombrosas y con una gran diversidad de configuraciones posibles para hacer brillar cualquier tipo de evento que se celebre en éste tipo de carpas singulares.

Con éstas indicaciones y con la asistencia de expertos como Geodomes Immersive Experiences el próximo evento en un domo geodésico va a ser un éxito.

