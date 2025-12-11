La Armada abre la segunda fase del EEBA Challenge, el mayor impulso innovador hacia el buque autónomo español

Segundo evento del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA) celebrado en Cartagena - Funditec

Cartagena, 11 de diciembre de 2025 – La Armada, con el apoyo de Funditec, ha celebrado en la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” de Cartagena el segundo evento del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA). Esta jornada marca el cierre de la primera fase del proyecto —centrada en la definición y selección de los retos tecnológicos— y el arranque de la segunda fase, en la que se analizarán las ofertas concursantes que darán forma al buque autónomo español del futuro.

Tras la presentación inicial del proyecto en Madrid, el pasado 24 de septiembre, en el marco de la XV Semana Naval, donde se expusieron los pilares estratégicos y la hoja de ruta del programa, el “EEBA Challenge” ha recibido 25 propuestas tecnológicas por parte de las empresas tractoras como respuesta a los retos tecnológicos de la Armada. De ellas la Armada ha seleccionado 13 para abordar, que pasan ahora a fase de convocatoria, superando ampliamente las expectativas iniciales de la organización.

Mesas redondas: un entorno naval inteligente y la gestión avanzada de la información

El encuentro de Cartagena ha girado en torno a dos grandes mesas redondas que han reunido a algunas de las compañías e instituciones que liderarán los retos seleccionados y que representan el tipo de capacidades que la Armada quiere movilizar para el futuro buque autónomo.

La primera mesa, titulada “Un entorno naval inteligente”, ha abordado cómo la inteligencia artificial, la gestión energética y los sistemas autónomos transformarán la operación en superficie. Han participado Mario Benjamín de la Rosa (CTO I+D de Zelenza), Manuel de Oliveira Astray (director comercial de Amper), Juan Gómez Gallego (Head of Defense & Security de NTT DATA), Diego Ramírez Gordo (Executive Global Technical Director de SATEC) y Miguel Méndez (responsable del Centro de Excelencia de Servicios Inteligentes de Negocio de Navantia), moderados por Gregorio Mármol, jefe de Redacción de La Verdad.

Entre los temas tratados ha destacado la gestión inteligente del consumo energético a bordo, reto que busca dotar a los buques autónomos de una elevada autonomía operativa mediante el uso de IA para anticipar la demanda, priorizar sistemas críticos y optimizar el uso de propulsión y sensores sin comprometer la misión.

La segunda mesa, “Gestión de la información para operaciones navales”, se ha centrado en la conectividad y el tratamiento de datos en entornos complejos. Han intervenido Ángel Bonacasa (director de Innovación de Aicox), José Luis de Miguel (director comercial Armada de Indra), Belén Feu (CTO de EM&E), Daniel Hernánz (CCO de Ghenova) y Juan Alberto Vecino (CEO de HI Iberia), moderados por Iago González, responsable de innovación abierta de Monodon.

Los participantes han analizado retos clave como las autopistas de la información navales, la nube de combate, el IoT naval o la creación de gemelos digitales, todos ellos orientados a garantizar comunicaciones seguras y resilientes, mejorar la conciencia situacional y facilitar la toma de decisiones en tiempo real a partir de grandes volúmenes de datos.

En conjunto, los retos del EEBA Challenge se agrupan en cuatro grandes bloques tecnológicos: Inteligencia Artificial, Conciencia Situacional, Gestión de la Información, y Safety, Supervivencia y Ciberseguridad, abordando ámbitos como la toma de decisiones autónoma explicable, la coordinación de enjambres de sistemas no tripulados, la sensorización avanzada, las nuevas arquitecturas de comunicaciones o la ciberdefensa embarcada.

El CDTI se suma como dinamizador financiero del ecosistema de defensa

Durante la jornada se ha anunciado formalmente la incorporación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) como entidad de apoyo al programa, reforzando su papel como dinamizador financiero del ecosistema de la industria de defensa. En su intervención, Juan Antonio Tebar, director de Políticas de Innovación del CDTI, ha subrayado que el organismo “quiere acompañar este tipo de iniciativas porque conectan directamente la innovación tecnológica con la soberanía industrial y la autonomía estratégica de España”.

El proyecto contempla financiación específica para que las PEMEEES, (pequeña empresa, microempresa y empresa emergente) ejecuten los retos tecnológicos junto a las compañías tractoras, siguiendo un esquema de colaboración que persigue acelerar el desarrollo de productos mínimos viables con aplicaciones de uso dual.

Funditec: innovación aplicada y puente con la industria

Funditec, a través de su unidad especializada Funditec Defence, actúa como socio tecnológico principal de la Armada en el proyecto EEBA, apoyando la organización de las jornadas y la definición técnica de los retos, así como el diseño del proceso de scouting y cocreación con la industria.

Miguel Rego Fernández, vicepresidente ejecutivo de Funditec y responsable del área de defensa, ha destacado que “EEBA es, sobre todo, un programa de innovación aplicada: traduce necesidades operativas concretas en retos tecnológicos que pueden abordar “pemeees” altamente especializadas. Nuestro papel es ayudar a que ese conocimiento se convierta en capacidades reales para la Armada, reforzando al mismo tiempo la base industrial y la tecnología de uso dual”.

Rego ha subrayado además que “la colaboración estructurada que mantenemos con la Armada nos permite alinear muy bien la investigación en inteligencia artificial, sistemas autónomos o ciberseguridad con los escenarios reales de misión. El EEBA Challenge es un ejemplo de cómo conectar el laboratorio con la mar”.

Un cambio de paradigma en el diseño del buque autónomo

El proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo supone un cambio de enfoque respecto a los programas tradicionales: en lugar de partir de una plataforma cerrada, se construye desde los sistemas y capacidades críticas —tanto físicos como digitales— que configurarán el buque autónomo de la Armada en el horizonte 2050.

El Vicealmirante Nicolás Lapique Martín, Almirante Director de Ingeniería y Construcciones Navales, ha señalado que “con EEBA estamos definiendo hoy los elementos que harán posible el buque autónomo de mañana: desde la inteligencia artificial embarcada y los sensores avanzados hasta la ciberseguridad y la nube de combate. Es un proyecto pensado para transformar de verdad nuestra forma de operar en la mar y para hacerlo de la mano de la industria nacional”.

Lapique ha recordado que el programa tiene una duración de un año y se estructura en cuatro fases: exposición de retos y bases concursales, selección de las mejores soluciones, cocreación y desarrollo de pruebas de concepto y, finalmente, un Demo Day durante la Semana Naval 2026, donde se presentarán los resultados.

Próximas fases: resolución de retos y Demo Day

Con la celebración de este segundo evento en Cartagena concluye la Fase 1, dedicada a la concreción de los retos tecnológicos y a la selección de las propuestas que los liderarán. A partir de hoy se abre formalmente la Fase 2, centrada en el análisis de las ofertas y la formalización de los equipos tractora–pyme que desarrollarán cada reto. Posteriormente llegará la Fase 3, de resolución de retos y desarrollo de pruebas de concepto, hasta culminar en un Demo Day donde se mostrarán las soluciones en un entorno representativo de operación naval.

En la clausura del acto, el Almirante Ignacio Céspedes Camacho, Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, ha destacado que “el EEBA Challenge es una apuesta decidida por la soberanía tecnológica y por una forma distinta de relacionarnos con la industria: más abierta, más colaborativa y orientada a resultados tangibles en muy poco tiempo”.

Céspedes ha animado a las empresas a participar en la fase que ahora comienza: “Este programa es una oportunidad extraordinaria para que pymes y empresas emergentes que trabajan en tecnologías punteras —inteligencia artificial, fotónica, comunicaciones cuánticas, ciberseguridad— se integren en la cadena de valor de la defensa naval española”.

La información completa de los retos, bases de la convocatoria e instrucciones para participar está disponible en www.aindef.es.

