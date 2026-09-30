La UIC organiza un congreso internacional de antropología filosófica centrado en arte, imaginación y creación

Expertos internacionales participan en un congreso de antropología filosófica organizado por la UIC - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El XVI Congreso Internacional de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo 2 de octubre en el Campus Barcelona de la universidad.

El evento, que cuenta con un programa que combina conferencias y mesas con ponentes internacionales, abre un espacio de reflexión en torno al homo pictor como aquél que imagina, representa y crea imágenes frente a la expansión de tecnologías digitales y la inteligencia artificial.

Barcelona, 30 de septiembre de 2026. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) celebra desde hoy y hasta el próximo 2 de octubre el XVI Congreso Internacional de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica. La convención, organizada por la universidad y la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF) con el apoyo de la Cátedra Ortega y Gasset (UNED), la Fundación Sicómoro y la Societat Catalana de Filosofia, tiene lugar bajo el título Homo pictor. Arte, imaginación, creación, e invita a reflexionar sobre la relación entre la capacidad humana de imaginar y crear y los modos contemporáneos de comprender lo humano.

El congreso plantea reconsiderar el lugar del ser humano como creador frente a desafíos actuales como la expansión de las nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial, la automatización de la producción de imágenes y la crisis ecológica global. En este marco, la reflexión antropológica plantea ofrecer un horizonte crítico para pensar la continuidad y la ruptura entre las formas tradicionales y emergentes de creación.

El evento, que profundiza en este ámbito desde una mirada integradora y transversal, se articula en torno a mesas y conferencias que durante tres días reunirá a distintos ponentes internacionales del ámbito de la filosofía.

El presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, Juan Velázquez, ha explicado la importancia de la reflexión en torno al homo pictor, aquel que imagina, representa y crea, y de las aportaciones de los distintos ponentes del congreso. En su intervención, ha señalado que la capacidad humana de crear y contemplar imágenes no constituye un mero adorno estético, sino que está vinculada a la libertad interna e imaginativa del ser humano, que puede apartarse de la realidad inmediata, imaginar lo ausente y plasmarlo en un símbolo. Una facultad que, en esta línea, se encuentra en la raíz de la técnica, la cultura y la racionalidad. El congreso coincide además con el 30.º aniversario de la SHAF, una efeméride que la sociedad celebra con esta edición del encuentro en la UIC.

Por su parte, Andrea Rodríguez, directora del Instituto Cultura y Pensamiento (CIP) de la UIC, ha puesto en valor el carácter abierto y acogedor del encuentro y la oportunidad de reunir a investigadores y docentes para pensar conjuntamente en torno a la antropología filosófica. Rodríguez ha explicado que el homo pictor también está presente en la formación en antropología filosófica que se imparte desde el CIP, donde se busca acercar a los alumnos a la capacidad humana de imaginar, crear y descubrir nuevas formas de comprender la realidad. Asimismo, ha destacado la dimensión de encuentro y diálogo que caracteriza a los congresos de filosofía y que permite generar una reflexión compartida entre sus participantes.

En el marco de este congreso, la UIC ya organizó este año un seminario preparatorio que incluyó tres sesiones online sobre la relación entre imaginación y creatividad desde la mirada de la antropología filosófica, de qué manera la imaginación configura nuestra experiencia del mundo y cómo se transforma la creación en el contexto de las nuevas tecnologías.

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