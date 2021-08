Los Arcos se suma un año más a la campaña de donación de sangre y acoge este viernes un maratón de donaciones

Sevilla, 11 de agosto de 2021.- El centro comercial Los Arcos acoge este viernes desde las 10,00 horas una nueva campaña de donación de sangre. El objetivo no es otro que ayudar a incrementar las reservas del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla que, a día de hoy, necesita stocks de todos los grupos sanguíneos. En colaboración con la Hermandad de San Pablo y la Junta de Andalucía, el centro comercial dispondrá en la primera planta de un local donde se ubicarán de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,30 horas.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha señalado que la sangre es “un medicamento vital que no se puede fabricar” y, por este motivo, ha animado a todos los sevillanos a sumarse a esta donación que cumple con todos los protocolos sanitarios en donde subrayan la obligatoriedad de la mascarilla y recomiendan llevar su propio bolígrafo. Asimismo, destacan la necesidad real de incrementar los bancos de sangre en las actuales fechas veraniegas.

En este sentido, el centro comercial Los Arcos ha indicado que, para ellos, la campaña de donación es una de las acciones más importante que desarrollan a lo largo del año, “es una de las más importante porque donar sangre no es, ni más ni menos, que donar vida”.

Desde la institución sanitaria han recordado que para hacer la donación es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud, no acudir en ayunas y no hacer deporte ese mismo día. No obstante, antes de donar se examina al donante y, tras la donación, que dura unos 15 minutos, se suministra alimentos, así como recomendaciones y consejos útiles para el donante.

El centro comercial Los Arcos, a través de su política de responsabilidad social corporativa, realiza a lo largo del año diversas campañas de apoyo a instituciones benéficas de la ciudad entre las que destaca Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos. Así, una vez más, contribuye al desarrollo social de las personas con acciones que favorezcan su calidad de vida y su bienestar personal.

Los Arcos está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven. www.cushmanwakefield.es.

