SM presenta en SIMO SM Educamos, su ecosistema educativo

Publicado 06/11/2018 10:18:50 CET

• SM acude a esta feria para presentar su ecosistema educativo SM Educamos, una respuesta integral a las necesidades actuales y futuras de la escuela, y que se apoya en la tecnología para acompañar a la comunidad educativa en su proceso de transformación.

• Este año, como parte de este ecosistema, presenta dos nuevas soluciones que innovan en la manera de enseñar en el aula, y que integran la gamificación para mejorar la motivación y la atención personalizada de cada alumno: LORAN, una plataforma de lectura digital, y Apprender, un espacio de apps educativas que ha recibido el premio SIMO EDUCACIÓN INNOVA 2018. Te invitamos a descubrirlas en nuestro estand 14.1D03.

Madrid, 6 de noviembre de 2018.-Las escuelas de hoy necesitan preparar a los alumnos para un cambio social muy rápido, para trabajos que todavía no se han creado, para usar tecnologías que todavía no se han inventado. El reto es saber cómo capacitarles con nuevas competencias y aptitudes que les ayuden mañana a enfrentarse a un entorno nuevo, aún no conocido pero que se aventura vertiginoso y plural. La necesidad de transformarse, de innovar en la manera de enseñar y la integración de la tecnología como palanca de impulso hacia ese cambio son ya una constante en las reflexiones y en los proyectos educativos de las instituciones educativas y los docentes.

SM quiere acompañar a la escuela en esta evolución aportando su experiencia de más de ochenta años de compromiso con la calidad y la equidad educativas. Para SM, la innovación solo aporta valor si va acompañada de un sentido pedagógico y de una mejora contrastada en los resultados. En este horizonte, la cultura digital es un marco muy potente de transformación puesto que ayuda a provocar ese cambio sistémico, de gran alcance, al permitir integrar en el proceso de aprendizaje a todos los agentes educativos.

Es ahora. Soñemos la escuela

Bajo este lema SM quiere dar a conocer SM Educamos, su ecosistema educativo abierto, personalizable, flexible y vivo que da una respuesta integral a las necesidades de la escuela. Esta iniciativa tecnológica va dirigida a toda la comunidad educativa: instituciones, colegios, profesores, familias y, por supuesto, alumnos.

En definitiva, SM Educamos tiene como objetivo el acompañamiento estratégico de la escuela en su proceso de transformación, ayudándola a identificar sus necesidades y a activar sus palancas clave de cambio; todo ello con un motor digital en el que la innovación siempre va supeditada a la calidad y mejora pedagógica y a la sostenibilidad de la escuela.

Asimismo, SM Educamos facilita ese camino porque integra y potencia todas las propuestas de valor: contenidos y servicios educativos de SM y de otros players digitales. Todo sucede en un único lugar.

En SIMO 2018 se presentan, además, dos nuevas soluciones dentro del ecosistema: LORAN y Apprender, dos iniciativas que llevan al aula esa innovación con sentido y que cuentan con el aval pedagógico de SM. Ambas enganchan la gamificación para motivar y activar el aprendizaje personalizado del alumno.

Te invitamos a descubrirlas en una sesión personalizada en nuestro estand 14.1D03 (a la entrada de SIMO). Pídenos cita para el martes 13 de noviembre en el teléfono 914 22 67 33 o escribiendo a comunicacionsm@grupo-sm.com.

LORAN: la aventura de leer

LORAN es un archipiélago en el que los niños podrán vivir su propia aventura, recorrer cada isla (cada una de ellas centrada en un libro), siempre que vayan superando retos y misiones con las que recuperar palabras y conseguir provisiones. Los grandes relatos de la humanidad están en juego...

Una innovadora plataforma digital de lectura con un enfoque lúdico que tiene como objetivo favorecer el placer de la lectura y mejorar la competencia lectora. Disponible para todos los cursos de Primaria, incorpora títulos destacados de la colección El Barco de Vapor de SM.

Dentro de LORAN, los alumnos se encontrarán con actividades que dejan traza. Cada una de estas actividades está asociada a una o varias de las destrezas internacionales (elaborar una interpretación, obtener información de un texto, reflexionar sobre la forma de un texto, sobre el contenido, comprender globalmente). El profesor será el game master de este entorno, pudiendo plantear nuevas actividades o aventuras de aprendizaje, supervisando el desarrollo de la clase y de cada uno de sus alumnos a través de informes de seguimiento.

https://es.literaturasm.com/loran

APPRENDER: entra, juega, apprende

Descubrir la anatomía adentrándose en el cuerpo humano en 3D, aprender química en un laboratorio virtual para crear componentes químicos y descomponerlos, o poner en órbita el sistema solar en la mesa de tu habitación... son algunas de las múltiples posibilidades que nos facilitan los nuevos dispositivos y los avances digitales.

SM ha desarrollado Apprender, un nuevo espacio digital que integra más de 30 apps educativas dirigidas a todas las etapas y las principales materias, y que potencian el desarrollo de las inteligencias múltiples.

Estos recursos digitales han estado supervisados o desarrollados por el equipo pedagógico de SM, garantizando el contenido y la utilidad curricular.

Todo ello en un entorno seguro en los dispositivos favoritos y de uso habitual de los alumnos.

Las apps educativas de SM suponen un eficaz refuerzo académico, puesto que el alumno integra o repasa conceptos trabajados en el aula en cualquier momento y de una manera lúdica y motivadora a través de retos y recompensas. Los nuevos dispositivos permiten desarrollar otras destrezas, como son la lógica, la memoria o la coordinación óculomanual.

Otra de sus claves diferenciales es que permite al profesor y a las familias hacer un seguimiento personalizado de la evolución y el proceso de aprendizaje del niño.

Apprender ha conseguido el premio SIMO EDUCACIÓN INNOVA 2018, que reconoce las iniciativas más destacadas en toda la feria.

https://apprender.sm/

Comunicación SM España´

Cintia Cuétara - (34) 91 422 67 01

comunicacionsm@grupo-sm.com

Servicio de prensa:

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66

María González-Simancas - (34) 91 422 67 33