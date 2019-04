La italiana Sarah Mazzetti, ganadora del X Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia - Fundación SM

Publicado 03/04/2019 14:00:45 CET

El fallo se ha dado a conocer hoy en un acto celebrado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.

El galardón está dotado con 15.000 dólares y la creación de un álbum ilustrado infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2020.

Bolonia, Italia, 3 de abril de 2019.- La joven ilustradora italiana Sarah Mazzetti (Bolonia, 1985) ha ganado la décima edición del Premio Internacional de Ilustración, convocado anualmente por la Feria de Bolonia y la Fundación SM.

El fallo se ha dado a conocer hoy en un acto celebrado en la Feria de Bolonia al que han asistido Elena Pasoli, directora de la Feria de Bolonia, y Javier Palop, director de la Fundación SM, entre otras personalidades.

El jurado, compuesto por la ilustradora italiana Beatrice Alemagna, el diseñador e ilustrador belga Klaas Verplancke y el gerente editorial de literatura infantil y juvenil de SM España, Gabriel Brandariz, ha decidido seleccionar como ganadora a Mazzetti por tratarse de “una artista cuyo trabajo construye puentes entre la narrativa, el arte gráfico y la novela gráfica".

"Su obra combina todas las expresiones posibles de la narrativa visual en un estilo auténtico, orgánico, fuerte y valiente, que traduce la iconografía artística de los años 60 en ilustración contemporánea. Las ingeniosas composiciones, en las que se combinan formas en negativo y en positivo, son una muestra de pensamiento inteligente, tanto en la línea como en la forma”, ha destacado el jurado del trabajo de Mazzetti.

El premio, dotado con 15.000 dólares, conlleva también la creación de un álbum ilustrado infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2020.

Sarah Mazzetti

Nació en Bolonia en 1985. Es licenciada en Comunicación (Universidad de Bolonia 2008) y diplomada en Ilustración (IED-Milan 2010). Su experiencia con la comunicación visual abarca una amplia gama de campos, desde la ilustración editorial para clientes como Link Magazine, L'Europeo y Fader Magazine, hasta el diseño de carteles, proyectos de libros y animaciones cortas.

Además de trabajar como ilustradora freelance, se incorporó al sello de autoedición Teiera creado por Giulia Sagramola y Cristina Spanò, y enseña en el Instituto Europeo de Diseño, en Milán.

Ha trabajado para The New York Times, MIT Technology, Die Zeit, Adobe, Feltrinelli, Vice US, Rivista Studio, IL magazine, Alice nella Città / Festival Internazionale del Film di Roma, entre otros.

sarahmazzetti.com

Sobre la Fundación SM

La Fundación SM es una entidad educativa sin ánimo de lucro centrada en construir un mundo mejor para todos. Nos mueve la pasión por trabajar para abrir horizontes ante el gran desafío al que se enfrenta nuestra sociedad, generando valores que ayuden a crecer de forma integral a niños y jóvenes. Asumimos el reto de mejorar la educación en los diferentes países, culturas y contextos en los que nos hallamos presentes. Nuestro modelo está orientado al bien común y al servicio a la sociedad con un fin: transformar nuestro mundo a través de la educación. Este es el compromiso de los más de 2300 profesionales de SM.

Comunicación SM España

Cintia Cuétara - (34) 91 422 67 01

comunicacionsm@grupo-sm.com

Servicio de prensa:

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66

María González-Simancas - (34) 91 422 67 33