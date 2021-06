All Around Folks presenta single y videoclip, Yourself

Archivo - Cover del single Yourself de All Around Folks

- Tras la buena acogida de los dos primeros singles, ‘In my Home’ y ‘Something old, something new’, All Around Folks se lanza al barro con un tercer sencillo tan potente que llega arropado por el primer videoclip del grupo, presentado ayer en exclusiva en Ruta 66.

- Algunos ya tildan la formación de “nueva y original promesa”, gracias a la fusión de un folk con “toques sureños americanos”, country, jazz y tintes clásicos de música hindustani.

- Una vocalista americana (Kristin Wheeler), una vocalista española (María Coronado), el guitarrista y sitarista (Álvaro l. Melgar), el percusionista de tabla (Manu T. Bujan) y el bajista eléctrico (Diego Pérez Calvo) conforman un proyecto de lo más singular.

Yourself: “Everyone likes catch you when you trip and fall”

Madrid, 2 de junio de 2021.- Después de estrenar el pasado año ‘In my Home’ y ‘Something old, something new’, dos temas muy apreciados por la crítica especializada, All Around Folks se lanza a presentar un tercer single único que no dejará indiferente a nadie.

A la espera de la presentación de un EP completo de seis temas que ya está en la cocina de postproducción, ‘Yourself’ se tornaba para la banda un single tan potente que merecía presentarse por todo lo alto con el primer videoclip del grupo.

“Yourself surge de la batidora de una situación social y personal por la que estábamos atravesando algunos colegas de la banda. En la vida, nos enfrentamos a tantas presiones que en algún momento uno cae. La reflexión partía de la respuesta del entorno ante esta situación, tanto en lo laboral como en lo personal. Unos intentan ayudarte y otros aprovechan tu momento de debilidad para pisarte o pasarte por encima”, confiesa Álvaro.

“Para el videoclip, por ello quisimos recoger el drama pero también el resurgimiento de las personas que sufren bullying porque nos parecía el ejemplo más claro para reflejar el espejo de esta sociedad. Cómo puede afectar a un individuo en primer lugar este ‘acoso y derribo’ y después cómo una persona a través de la música puede llegar a tomar tierra y empoderarse ante la cobardía de esos seres que solo se atreven a darte cuando no puedes defenderte”, explica el fundador de All Around Folks.

“En cuanto a voces e instrumentación, el tema versa en forma de diálogo entre nuestras dos maravillosas vocalistas y además con un carácter muy country con cortes típicos del jazz y otros muy novedosos con arreglos propios de la música hindustani, que es la seña auténtica de All Around Folks”.

Dirección y Edición: Manu Coronado, J.F. Teja y Patricia Ocaña

Dirección de Fotografía:Raúl Azuara

Director de Arte: Manu Buján

Diseño Vestuario: Esther Sancho

Actor protagonista: Hugo de la Vega

All Around Folks: La historia de una fusión insólita entre folk americano y folk hindustani

Fue en Madrid, año 2019, cuando el intercambio de culturas e influencias musicales procedentes de varios continentes implosiona tras el encuentro fortuito de unos jóvenes con muchas ganas de romper estilos y crear algo verdaderamente nuevo.

La cantante americana Kristin Wheeler, recién llegada de un pequeño pueblo de Nueva York llamado Endwell, conoce en Madrid a los que serán sus inesperados compañeros de banda: la vocalista María Coronado; el guitarrista y sitarista Álvaro L. Melgar y el percusionista Manu T. Bujan. Este sería el escenario e inicio de una mezcla musical sin ningún precedente en España.

Entonces, la formación, el bagaje y la experiencia de cada uno de los artistas desemboca en un brainstorming imparable: las raíces estadounidenses de Kristin como el folk, el country y el blues comienzan a fusionarse con el pasado polivalente de un Álvaro formado en rock, jazz y una influencia muy original aún poco vista en Occidente: la música clásica hindustani.

La combinación resultaba ser tan singular como atractiva. La voz americana de Kristin congeniaba como alma gemela con María y la formación académica de Álvaro como guitarrista, auténtico fundador del grupo, venía acompañada de uno de los instrumentos más populares de la India. Tras varios años viviendo en Nueva Delhi, Álvaro se empapó tanto de la cultura y música hindustani, que entusiasmado con sus ritmos clásicos, se volvió a España con un sitar debajo del brazo, tras formarse con auténticos maestros del país.

Pero la influencia asiática de All Around Folks no acabaría aquí. A diferencia de otras formaciones, el grupo no contaría para la base rítmica con una batería si no que decidirían incluir un elemento aún más oriental: la tabla, el instrumento percusivo clásico de India que vendría a sonar bajo las manos de Manu.

Para completar la banda, en 2021 llega el último integrante, Diego Pérez Calvo, con un bajo eléctrico que aporta ese toque folk rock más tradicional con una base armónica de graves más moderna.

En definitiva, una instrumentación mágica y sugerente sumada a las melodías de dos voces femeninas de tradición americana hacen de All Around Folks una banda única que promete dar mucho en el futuro del panorama musical más inmediato.

