Yourself, el videoclip que invita a reflexionar sobre la lacra del bullying

Fotograma Videoclip Yourself de Around Folks - MANU CORONADO

Según la ONG Bullying Sin Fronteras "hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying, siendo Reino Unido el país más afectado, seguido por Rusia, Irlanda, España y Finlandia"

Madrid, 9 de junio de 2021.- All Around Folks, grupo español emergente en el panorama musical, estrenó el pasado 2 de junio el videoclip de su tercer single Yourself, invitando a una reflexión sobre una de las peores epidemias del siglo XXI: el bullying.

Según Álvaro L. Melgar, fundador de All Around Folks, ‘Yourself’ surge de la batidora de una situación social y personal por la que estábamos atravesando algunos miembros del grupo. En la vida, nos enfrentamos a tantas presiones que en algún momento uno cae. La reflexión partía de la respuesta del entorno ante esta situación. Unos intentan ayudarte y otros aprovechan tu momento de debilidad para pisarte o pasarte por encima”.

En este sentido, “para el videoclip quisimos recoger la lacra del bullying porque nos parece que representa el espejo de este tipo de sociedad que queremos denunciar. La etapa escolar le marca a uno en todos los sentidos y cualquiera de nosotros hemos sido testigos de este tipo de situaciones en alguna ocasión. Eso sí, las cifras de ahora son escalofriantes”, confiesa Álvaro.

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud junto a Naciones Unidas, "el acoso escolar o bullying se cobra alrededor de 200 mil suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años”. Por su parte, según la ONG Bullying Sin Fronteras “hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying, siendo Reino Unido el país más afectado, seguido por Rusia, Irlanda, España y Finlandia”.

A través del actor protagonista del video, el joven Hugo de la Vega, “partimos del infierno por el que atraviesan las personas que sufren este tipo de agresiones pero también ponemos un toque de esperanza y mostramos su resurgimiento. Cómo puede afectar a un individuo en primer lugar este ‘acoso y derribo’ y después cómo una persona a través de la música puede llegar a tomar tierra y empoderarse ante la cobardía de unos seres que solo se atreven a darte cuando no puedes defenderte”, explica Álvaro.

“La música, el arte en general, no solo puede llegar a ser una forma de evasión o una vía de escape, sino también una manera de expresarse, de alzar la voz en ese mundo que no te deja levantarte para decir ‘aquí estoy yo’", explica María Coronado, una de las voces femeninas de la banda.

All Around Folks

A la espera de la presentación de un EP completo de seis temas que ya está en postproducción, All Around Folks presentó el pasado 2 de junio este tercer sencillo a ritmo de folk americano, country e influencia clásica hindustani.

El tema versa en forma de diálogo entre las dos vocalistas de la formación con un carácter muy country, cortes típicos del jazz y otros muy novedosos con arreglos propios de la música hindustani, seña auténtica de All Around Folks.

De Nueva York a Nueva Delhi, pasando por Madrid, este nuevo grupo español emerge en el escenario musical rompiendo etiquetas y estereotipos con mezclas de un bagaje cultural procedente de los más diversos estilos.

Una vocalista americana (Kristin Wheeler), una vocalista española (María Coronado), el guitarrista y sitarista (Álvaro L. Melgar), el percusionista de tabla (Manu T. Bujan) y el bajista eléctrico (Diego Pérez Calvo) conforman un proyecto de lo más singular.

