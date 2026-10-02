El AI Act, un impulso a la necesidad de modelos y plataformas de gestión de gobierno de la IA

En la imagen, los participantes en el evento de MTP. - MTP

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa MTP reunió en una jornada a expertos para abordar los retos legales, regulatorios y de ejecución que plantea el gobierno de la Inteligencia Artificial, para conseguir una IA de confianza y su uso responsable

La consultora digital presentó su herramienta JanIA Governance, que centraliza la gobernanza, el inventario, el riesgo, los controles, las evidencias y las decisiones sobre la inteligencia artificial

Madrid, 2 de octubre de 2026.

MADRID, 2 DE OCTUBRE DE 2026.- La inteligencia artificial es ya una realidad plenamente implantada en empresas y organizaciones. No se cuestiona su utilización, aunque sí existe preocupación por cómo se está haciendo y por la confiabilidad y su uso responsable. Consciente de ello, MTP, consultora digital, organizó un debate al respecto con expertos de primera línea, en el que se abordaron los retos que se plantean para el gobierno de la IA en las organizaciones.

Uno de los principales consensos alcanzados durante la jornada fue que la gobernanza de la IA no puede abordarse únicamente desde una perspectiva tecnológica o normativa. Requiere un modelo organizativo transversal, que involucre a las áreas de negocio, tecnología, riesgos, legal y cumplimiento, y que esté apoyado en plataformas que permitan gestionar de forma integral el ciclo de vida de los sistemas de IA, garantizando su control, trazabilidad y alineamiento con los requisitos del AI Act.

El gobierno de la IA desde diferentes ángulos

En esta jornada, que fue presentada por el director de Desarrollo de Negocio de MTP, Pablo Montoya, se trataron los principales retos que plantea el gobierno de la IA desde tres perspectivas complementarias:

Análisis del estado actual del marco regulatorio europeo y de las obligaciones que marcarán la agenda de los próximos años. Reflexión sobre los principios que sustentan una IA confiable. Exploración de las capacidades organizativas que deben desarrollarse para convertir estos principios en prácticas reales de gestión de la IA.

Sistemas de IA con la cultura corporativa ya incluida

La primera ponente, Almudena de la Mata (miembro de la Junta del Cluster IA de la Comunidad de Madrid y CEO de Blockchain Intelligence), explicó cómo materializar los principios de una IA confiable. De la Mata abogó por la implantación de sistemas de IA que ya incorporen la cultura de cada organización, en lo relativo a principios, valores, protocolos y toma de decisiones. En definitiva, una IA vinculada al ‘management’ de la empresa.

Inteligencia ‘artificial’ y sabiduría ‘humana’

La perspectiva sobre trazabilidad y control jurídico la aportó Miguel Hermosa (presidente de la Subcomisión de Justicia Digital del Consejo General de la Abogacía). En su ponencia, planteó también la necesidad de un control humano para la IA, para complementar el inmenso potencial de esta herramienta tecnológica con la sabiduría y supervisión humana. De esta forma, la gobernanza también consistiría en poner límites a la tecnología, especialmente cuando pueda haber derechos fundamentales de por medio.

Marcos jurídicos, regulatorios… y éticos

Por su parte, Belén Arribas (presidenta de ENATIC) desgranó las diferentes normativas existentes, y el estado del AI Act 2026 y sus implicaciones. En su intervención, destacó la necesidad de marcos jurídicos, regulatorios y también éticos para la inteligencia artificial, que se concretarían en sistemas robustos y estructuras de gobernanza para una IA transparente, explicable y, por tanto, fiable. Concluyó con una recomendación práctica para las organizaciones, que consistiría en la elaboración de un plan de cumplimiento y adecuación empresarial al AI Act.

JanIA Governance, la solución de MTP para el gobierno de la IA

Cerró la jornada Jesús Heredero (responsable de Consultoría y Preventa de MTP), quien presentó la solución desarrollada por MTP, JanIA Governance. En su intervención, señaló que recoge en su conceptualización muchas de las ideas expuestas por los otros ponentes.

Esta herramienta, concebida con módulos de gran amplitud funcional, permite definir el marco estratégico para el gobierno de la IA, así como la clasificación de sistemas de IA, controles mapeados acompañados de evidencias, y tener en cuenta los órganos decisorios. En definitiva, se trataría de pensar y decidir cómo hacer las cosas, demostrar que se están haciendo según lo previsto, medir los resultados, y tomar decisiones consecuentes con el modelo, según explicó Jesús Heredero.