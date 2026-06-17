AI4Gov-X lanza MagiX, el nuevo máster europeo para impulsar la IA en el sector público

MagiX máster de especialización en IA y gobernanza digital para el sector público - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, FUNDACIÓN MUSOL

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 17 de junio de 2026.

El máster impartido por el Politécnico de Milán en colaboración con Universidades y escuelas de negocio europeas, abre su primera edición con formación flexible y online, especializaciones prácticas y oportunidades de financiación de hasta 5.000 euros.

El proyecto europeo AI4Gov-X ha lanzado oficialmente MagiX (Master in Artificial Intelligence, Governance Innovation and Digital Transformation) un máster de especialización orientado a formar a funcionarios/as, responsables políticos y profesionales del sector público para liderar la transformación digital y la adopción responsable de la Inteligencia Artificial en las administraciones públicas europeas.

Gestionado por POLI.design e impartido por el Politécnico de Milán en colaboración con una amplia red de universidades, escuelas de negocio y entidades europeas, MagiX reúne a instituciones académicas de referencia como la Universidad Politécnica de Madrid, IE Business School, ESSEC Business School, Delft University of Technology, Vrije Universiteit Brussel, Universidad de Bolonia, University of Rijeka o Estonian Business School, entre otras.

La Fundación MUSOL forma parte del consorcio europeo AI4Gov-X y desempeña un papel activo en la difusión del proyecto y en la movilización de administraciones públicas, entidades locales y profesionales del sector público para participar en las oportunidades formativas impulsadas por la iniciativa. A través de su contribución, MUSOL promueve una transformación digital ética, inclusiva y centrada en las personas, en línea con su misión de fortalecer las capacidades institucionales de los entes públicos locales y regionales, favoreciendo una gestión pública más innovadora, eficiente y preparada para afrontar los desafíos de la era digital.

MagiX ha sido diseñado para formar profesionales capaces de trabajar dentro del sector público o en estrecha colaboración con él, impulsando la adopción de soluciones de IA centradas en las personas, éticas y alineadas con los valores democráticos.

El máster combina formación especializada en:

IA ética y aplicada a los servicios públicos

Gobernanza digital y Gestión estratégica de datos

Espacios de datos e interoperabilidad

Innovación pública

El programa se impartirá en formato online, principalmente mediante clases asíncronas, junto con actividades presenciales, de networking y actividades transversales, estudios de caso, simulaciones y aprendizaje basado en proyectos.”

La primera edición del máster comenzará en septiembre de 2026 y finalizará en mayo de 2027. El programa cuenta con 60 créditos ECTS y un coste de matrícula de 3.000 euros.

El ecosistema formativo AI4Gov-X también ofrecerá módulos independientes, MOOCs gratuitos y microcredenciales digitales (Open Badges), permitiendo construir itinerarios formativos personalizados y flexibles.

AI4Gov-X ha abierto además una convocatoria de financiación dotada con un millón de euros. La convocatoria de financiación contempla dos opciones: el reembolso del 50 % de gastos de viaje, alojamiento e inscripción para actividades extracurriculares oficiales AI4Gov-X hasta un máximo de 5.000 euros; y ayudas económicas de hasta 5.000 euros para estudiantes del máster MagiX que realicen prácticas profesionales vinculadas al programa. Las solicitudes se realizan íntegramente online a través de la plataforma GoodGrants™ https://polidesign.grantplatform.com/ y permanecerán abiertas por periodos hasta febrero de 2027.

Más información AI4Gov-X https://ai4gov-x.eu

Programa MagiX: https://www.polidesign.net/en/formazione/business-design/master--artificial-intelligence-governance-innovation-and-digital-transformation/

Contacto: contact@ai4gov-x.eu

*Para cualquier contacto o información adicional sobre el proyecto “AI4Gov-X ” pueden dirigirse a: comunicación@musol.org // carla.proyectos@musol.org