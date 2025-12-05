COITTA reúne en Málaga a más de 200 profesionales y entrega los Premios Ingenio 2025

Foro Telecos 2025 - Carlos Fierro

Málaga, 5 de diciembre de 2025.- La Red Digital de Emergencias de Andalucía, Fundación "la Caixa", Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Vodafone Innovation Hub e Innova IRV, galardonados en el Foro Telecos Andalucía.

El Foro Telecos Andalucía ha reafirmado su papel como hub de referencia del ecosistema TIC andaluz, consolidándose como el espacio estratégico donde se alinean visiones, se activan alianzas y se proyecta el futuro tecnológico de la región.



Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de Telecomunicación (AAGIT), el encuentro ha celebrado su edición 2025 en el Gran Hotel Miramar de Málaga, reuniendo a más de 200 profesionales, empresas tecnológicas, operadoras, instituciones, universidades, clústeres y centros de innovación.



Con más de 16 años de trayectoria, el Foro Telecos Andalucía se ha consolidado como una cita imprescindible para la comunidad profesional de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales, impulsando talento, compartiendo conocimiento y poniendo en valor los avances que están transformando el tejido productivo y social de Andalucía.



Durante el encuentro se ha celebrado la entrega de los Premios Ingenio 2025, unos galardones que simbolizan la apuesta andaluza por un modelo tecnológico colaborativo, sostenible y orientado al bienestar social. Estos premios, otorgados anualmente por COITTA y AAGIT, reconocen a las personas y entidades que están dejando huella en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la aceleración del proceso de digitalización en Andalucía.



En esta edición han sido reconocidos la Red Digital de Emergencias de Andalucía, Fundación "la Caixa", el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Vodafone Innovation Hub de Málaga y Fundación Innova IRV, por su valiosa contribución a los ámbitos de la ingeniería y las TIC.



El Foro Telecos Andalucía ha sido respaldado con la presencia de destacados representantes de la Administración Pública, Diputaciones y Ayuntamientos otra. Entre los asistentes, han participado en el evento Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, David Gil, secretario general de Interior de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, entre otros.



"Cada edición demuestra que Andalucía está preparada para liderar los grandes retos tecnológicos del futuro. El Foro Telecos es el reflejo del momento que vive Andalucía: una tierra innovadora, con talento y con visión, que lidera su propia transformación digital", destacó Pedro Córdoba, decano de COITTA, durante la apertura del encuentro.



El acto de clausura corrió a cargo de Luis Miguel Chapinal, decano de COITT, quien puso en valor la relevancia del colectivo de ingenieros técnicos de telecomunicación en la sociedad andaluza: "Los ingenieros técnicos de telecomunicación son un pilar esencial del desarrollo tecnológico de la región. La labor que realizan conecta infraestructuras, personas y oportunidades, y contribuye directamente al progreso económico y social de Andalucía", afirmó.



Esta edición del Foro Telecos Andalucía 2025 cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y el respaldo de destacadas compañías del sector tecnológico y de las telecomunicaciones que hacen posible este encuentro: la Patrimonial del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (PITT), Allied Telesis, Magtel, Vodafone, Accenture, Telefónica Empresas, Fortinet, Innovasur, HPE, Veovision, Motorola, Orange, Proofpoint, Circet, Hidralia, Soltel, Axión, Palo Alto, Cellnex, Éxxita, Check Point, y Caja de Ingenieros. Asimismo, el Foro Telecos Andalucía cuenta con la colaboración de MI.RED (Mujeres Ingenieras en Red), el Foro Mujeres Cyber-Líderes de Andalucía y Cibersur.



PREMIOS INGENIO 2025:



• INGENIO MEJOR INICIATIVA PÚBLICA 2025: Red Digital de Emergencias de Andalucía



El Premio Ingenio 2025 en la categoría "Mejor Iniciativa Pública" se concede a la Red Digital de Emergencias de Andalucía, impulsado y desarrollado por la Agencia Digital de Andalucía. Un proyecto estratégico que representa un avance decisivo en la modernización de las comunicaciones críticas en la Comunidad Autónoma. Esta iniciativa tiene como objetivo la implantación de una única red digital de telecomunicaciones que sustituya y mejore la infraestructura actual, ofreciendo servicio a todas las entidades vinculadas al ámbito de las emergencias y la seguridad en Andalucía.



• INGENIO MEJOR INICIATIVA DIGITAL SOCIAL, Fundación "la Caixa"



El Premio Ingenio 2025 en la categoría "Iniciativa Digital Social" se concede a la Fundación "la Caixa" por su compromiso con la aplicación de la tecnología al servicio de la sociedad y su apuesta por la innovación digital con impacto social en la provincia de Málaga. A través de su colaboración con la Diputación de Málaga, la fundación impulsa más de un centenar de proyectos orientados a la transformación económica y social del territorio, incorporando el componente digital como herramienta clave para mejorar las competencias, la inclusión y la empleabilidad de las personas, desde la Convocatoria de innovación social digital de la Noria Diputación de Málaga.



• INGENIO MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL 2025: Vodafone Innovation Hub



Ubicado en Málaga, el Vodafone Innovation Hub se ha consolidado como un referente internacional en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas en ámbitos como el 5G, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, el edge computing y la ciberseguridad. Su actividad impulsa la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades y startups, convirtiéndose en un espacio de conexión entre el conocimiento, la innovación y la sociedad.



• INGENIO CIUDAD INTELIGENTE 2025: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera



El Premio Ingenio 2025 en la categoría "Ciudad Inteligente2 se concede al Ayuntamiento de Jerez por el impulso de su estrategia Smart City Jerez, orientada a construir una ciudad más digital, eficiente y participativa. Su apuesta por la innovación tecnológica al servicio del ciudadano se traduce en herramientas digitales que simplifican la gestión municipal, mejoran la calidad de los servicios públicos y promueven la sostenibilidad urbana. Una iniciativa ejemplar en la aplicación de la tecnología como palanca de transformación social y desarrollo local.



• PREMIO INGENIO "MEJOR PROYECTO ASOCIATIVA" 2025: Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV)



Innova IRV se ha consolidado como el primer nodo de una red nacional de polos de innovación orientada a fortalecer la capacidad tecnológica e industrial de España, situando a Andalucía como un referente en innovación aplicada. Su misión es impulsar la creación, transferencia y escalabilidad del conocimiento, generando valor y oportunidades a través de la cooperación entre empresas, universidades, centros de investigación y administraciones.





