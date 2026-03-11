GlobátiKa advierte en CIBÉRTICA 2026: no toda prueba digital es válida en los tribunales

GlobátiKa Peritos Informáticos - GlobátiKa Peritos Informáticos

Madrid, 11 de marzo de 2026.-

La empresa especializada en peritaje informático y análisis forense digital GlobátiKa Labs ha participado en el III Congreso CIBÉRTICA 2026, celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, con una ponencia centrada en uno de los grandes retos de la ciberseguridad actual: cómo transformar evidencias digitales en pruebas válidas ante los tribunales.

Durante el encuentro, que reunió a expertos nacionales en ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital, GlobátiKa presentó su taller “Ciberseguridad operativa: cómo judicializar pruebas en entornos informáticos”, donde se abordó el papel fundamental de la informática forense en investigaciones digitales.

De la evidencia digital a la prueba judicial

El CEO de GlobátiKa, Ángel González, explicó durante su intervención que la presencia de datos digitales en un procedimiento judicial es cada vez más frecuente, pero no toda información extraída de un dispositivo puede considerarse prueba válida ante un tribunal.

Certificar mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, registros de actividad o datos almacenados en teléfonos móviles y ordenadores suelen presentarse como evidencias en procedimientos judiciales. Sin embargo, si no se obtienen siguiendo protocolos forenses adecuados, pueden ser impugnados o perder su valor probatorio.

En este sentido, el análisis realizado por un perito informático especializado resulta determinante para garantizar la autenticidad de la información y preservar la cadena de custodia de los datos.

Desde GlobátiKa han recordado que el trabajo de los especialistas en informática forense permite analizar dispositivos electrónicos, reconstruir eventos digitales y elaborar informes periciales con validez judicial.

Se ha hecho hincapié en cómo certificar las conversaciones WhatsApp y las pruebas digitales en los tribunales y otras evidencias digitales para que puedan ser utilizadas como prueba válida en los tribunales, explicando los procedimientos de análisis forense que garantizan su autenticidad y cadena de custodia.

Uno de los ejemplos más habituales de evidencia digital en procesos judiciales son los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, durante el congreso también se recordó que los mensajes de WhatsApp pueden ser manipulados o falsificados, lo que obliga a realizar análisis técnicos para comprobar su autenticidad.

En los últimos años han aparecido numerosos casos de mensajes falsos utilizados como prueba en conflictos judiciales, una problemática que requiere la intervención de especialistas en análisis forense digital.

GlobátiKa ha analizado en profundidad este fenómeno en su estudio sobre donde se explica cómo se verifican técnicamente estas conversaciones.

Ciberseguridad, tecnología y responsabilidad digital

El III Congreso CIBÉRTICA 2026 ha abordado cuestiones clave relacionadas con la transformación digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la salud mental vinculada al uso de las tecnologías.

El encuentro reunió a especialistas de distintos ámbitos —tecnológico, jurídico, educativo y empresarial— con el objetivo de promover una cultura digital basada en el conocimiento, la responsabilidad y el uso seguro de las herramientas tecnológicas.

Durante las jornadas se destacó que la ciberseguridad no depende únicamente de soluciones tecnológicas, sino también de la formación de las personas y de la correcta gestión de los datos digitales.

El papel creciente de la informática forense

El aumento de los delitos informáticos y de los conflictos legales relacionados con la tecnología está generando una creciente demanda de expertos en peritaje informático y análisis forense digital.

Empresas, instituciones y particulares recurren cada vez más a especialistas capaces de analizar dispositivos electrónicos, investigar incidentes digitales y aportar informes técnicos que puedan ser utilizados como prueba en procedimientos judiciales.

Con su participación en el III Congreso CIBÉRTICA, GlobátiKa refuerza su compromiso con la divulgación tecnológica y la formación en materia de ciberseguridad, contribuyendo a mejorar la cultura digital y la protección frente a los riesgos del entorno tecnológico actual.

