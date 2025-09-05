Llega a Madrid el mayor evento sobre APIs; APIAddictsDays25

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Llega a Kinépolis Ciudad de la Imagen, Madrid, el mayor evento de APIs en Español que ha roto esquemas en todas sus ediciones. Con más de 20 expertos internacionales en materia de seguridad, arquitectura, modelos de negocio, testing y mucho más, APIAddictsDays25 trae las últimas novedades del sector en una jornada llena de aprendizaje, debates y oportunidades de networking. Entradas ya disponibles.

La transformación digital ya es una realidad, y las APIs continúan ocupando un lugar esencial: representan el 71% consumo en empresas digitales que usan APIs creadas por terceros. En 2025 más del 90% los ejecutivos consideran las APIs cruciales para sus negocios y se estima que el 70% las nuevas aplicaciones integrarán APIs con funciones de IA este año, con un mercado que alcanzará los 32,77 mil millones hacia 2032.

La fundación APIAddicts lleva más de 10 años organizando cursos y eventos accesibles para los amantes de las APIs y aquellos que quieren embarcarse en este mundo. Su gran evento, APIAddictsDays25, se renueva para una 10ª edición que tendrá lugar en Kinépolis Ciudad de la Imagen en Madrid, que ya acogió la edición de 2024.

Año tras año el evento ha conectado a profesionales de TI de todo el mundo, empresas líderes y API Evangelists en un encuentro enriquecido con lo último en innovación tecnológica. Además, el APIAddictsDays ha fomentado la creación de alianzas estratégicas y las oportunidades de aprendizaje de la mano de otros expertos.

La edición de este año vuelve a traer a ponentes internacionales destacados, varias ponencias y talleres sobre APIs, innovación, IA y tecnología en español. Además, habrá un espacio habilitado para networking y visita a expositores, donde poder crear alianzas entre las empresas asistentes.

Agenda del evento

Para su 10ª edición, APIAddictsDays contará con más de 20 expertos en APIs de empresas líderes (Google Cloud, WSO2, Axway, Kong, CloudAPPi o Mulesoft, entre otras) que protagonizarán una jornada de conferencias, workshops y oportunidades de networking. No faltarán temas de lo más novedosos, como los MCP (Model Context Protocol), APIS impulsadas por Inteligencia Artificial, los nuevos modelos de negocio basados en APIs, cómo sobrevivir a la era agénica, metodologías actuales como APIOps y mucho más.

Además, los asistentes podrán disfrutar de actividades exclusivas, como la retransmisión en directo del podcast APICurios, uno de los podcasts más importantes en el mundo API, o talleres realizados por y para la comunidad tecnológica.

Toda la información sobre los ponentes, los tracks y los talleres se puede consultar en la agenda completa a través de la página web del evento.

Y como guinda del pastel, como es costumbre en APIAddicts, ¡no te irás sin tu Kit APIAddicto! Una bolsa con regalos perfectos para un auténtico amante de las APIs.

Empresas participantes y primeros confirmados

En esta edición, APIAddictsDays cuenta con el apoyo de grandes empresas patrocinadoras: WSO2, Axway, CloudAPPi, Google Cloud, Mulesoft, Kong, Vonage, APIQuality y RSI, así como el de las comunidades tecnológicas que colaboran con la fundación.

Estos son algunos de los ponentes confirmados: Isabelle Mauny (WSO2), Noelia Martín y Ángel Delgado Panadero (CONVOTIS Iberia), Pablo Pardo Riveira (Deloitte), Alexandre Ortega y Rafael Granador (APICURIOS Podcast), Sergio Hernández y Alberto Linares (Nationale Nederlanden), Jesús Vallejo (CloudAPPi), David Martinez (Inforrada), Álvaro Navarro (Vonage), Marco Antonio Sanz (APIQuality), Carlos Villanúa Fernández (Traefik Labs), Toni Ferrá (Bravent), Miguel Xoel Garcia (Dynatrace) y María Eugenia López (RSI).

Entradas ya a la venta

APIAddictsDays25 tendrá lugar el miércoles 22 de octubre de 09:00 a 18:00h CEST, en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Av. Edgar Neville, s/n).

Ya están disponibles las entradas para el evento de la comunidad de APIs en español más grande del mundo. ¡Plazas limitadas!

Contacto

Emisor: Fundación APIAddicts

Contacto: Fundación APIAddicts

Email de contacto: contacta@apiaddicts.org