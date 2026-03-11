Mantenimiento informático y auditoría de seguridad: claves para empresas seguras - Grupo Linka

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de marzo de 2026.-

Cada semana se publican nuevos casos de ciberataques en España: ransomware que paraliza pymes, filtraciones de datos de clientes o fraudes que empiezan con un simple correo electrónico. La pregunta ya no es si una empresa puede ser objetivo, sino cuándo. En este escenario, hay dos conceptos que marcan la diferencia: el mantenimiento informático continuo y la auditoría de seguridad informática periódica. Muchas organizaciones creen que tener antivirus y firewall es suficiente. No lo es. La seguridad real empieza por una base sólida: sistemas actualizados, copias de seguridad verificadas, control de accesos bien configurado y monitorización constante. Eso es precisamente lo que aporta un buen servicio de mantenimiento informático. No se trata solo de “arreglar ordenadores”, sino de mantener la infraestructura tecnológica estable, optimizada y preparada para resistir amenazas, algo que desde Grupo Linka destacan como clave para que las empresas puedan anticiparse a los riesgos y proteger de forma efectiva su información y sus sistemas.

Un servidor sin parches, un equipo sin actualizar o una política de contraseñas débil son puertas abiertas. Y en la mayoría de incidentes, el problema no es la sofisticación del ataque, sino la falta de mantenimiento.

Aquí es donde entra en juego la auditoría seguridad informática. Mientras el mantenimiento mantiene el día a día bajo control, la auditoría analiza en profundidad el estado real de la seguridad: identifica vulnerabilidades, revisa configuraciones críticas, evalúa la exposición a internet y comprueba si las medidas implantadas cumplen con normativas como el RGPD o el Esquema Nacional de Seguridad.

Las auditorías de ciberseguridad para empresas permiten responder preguntas clave:

¿Qué ocurriría si hoy se intentara acceder a los sistemas desde el exterior?

¿Se encuentran realmente protegidos los datos sensibles?

¿Responderían las copias de seguridad ante un ataque de ransomware?

¿Existe trazabilidad y registros suficientes para afrontar una inspección?

En España, el aumento de inspecciones relacionadas con protección de datos y el crecimiento de ataques dirigidos a pymes ha hecho que las empresas ciberseguridad y las empresas ciberseguridad informática refuercen sus servicios combinando ambas disciplinas: mantenimiento continuo y auditorías estratégicas.

El enfoque moderno no es reactivo, es preventivo. Primero se audita para conocer el punto de partida. Después se corrigen vulnerabilidades. Y finalmente se establece un plan de mantenimiento que garantice que la seguridad no se degrade con el tiempo.

En GRUPO LINKA lo ven a diario: empresas que funcionan sin incidencias aparentes, pero que tras una auditoría descubren accesos expuestos, usuarios con privilegios excesivos o backups que nunca se han probado. No se habla de grandes corporaciones, sino de negocios medianos y pequeños que simplemente no sabían que estaban en riesgo.

La combinación de mantenimiento informático profesional y auditoría seguridad informática no es un gasto, es una inversión en continuidad de negocio. Porque cuando un ataque paraliza la actividad durante días, el coste no es solo técnico: afecta a la facturación, la reputación y la confianza de los clientes.

La tecnología cambia, las amenazas evolucionan y las normativas se endurecen. La única forma de estar preparados es revisar, actualizar y mejorar de forma constante.

La pregunta no es si es necesaria una auditoría o mantenimiento. La pregunta es si se puede permitir no tenerlos.

Contacto

Emisor: Grupo Linka

Contacto: Grupo Linka

Número de contacto: 912523174