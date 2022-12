Ola GG lanza una plataforma de torneos junto con GGTech y Team Heretics

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de diciembre de 2022

Se trata de un espacio en el que se llevarán a cabo competiciones y actividades con diferentes premios. GGTech proveerá su tecnología probada en torneos de juegos de primer nivel, como League of Legends, en distintas partes del mundo. La primera actividad de este espacio será un torneo presencial de League of Legends en el marco de Amazon GAMERGY, encabezado por Team Heretics. Posteriormente le seguirán competiciones de FIFA 23, LoL y otros títulos a confirmar

Ola GG, la comunidad de Web3 gaming más grande del mercado hispano, sigue creando espacios de encuentro para gamers con el lanzamiento de una plataforma de torneos en conjunto con GGTech, empresa tecnológica con proyectos vinculados a los esports, el gaming y la educación.



La plataforma destaca por tener una capacidad adaptable a diferentes escenarios. Con la última tecnología, se podrán crear todo tipo de torneos que cuenten con el apoyo de marcas reconocidas y creadores de contenido. Además, estas competiciones serán adaptables a diferentes tipos de juegos, siendo la primera que incluirá títulos Web3.



Team Heretics, uno de los equipos de esports más importantes de España, con participación en competiciones internacionales, y partner de Ola GG en el equipo de gaming Web3 Olaheretics, formará parte de esta plataforma sumando contenido especial.



Así, se creará un nuevo espacio en el que gamers de todo el mundo hispano podrán interactuar jugando a diferentes títulos de una manera rápida y ágil. Todas las novedades sobre torneos se podrán seguir desde este enlace.



El kick off se hará presencialmente, organizado por Ola GG y Team Heretics, con una competición de LoL en Amazon GAMERGY, que tendrá lugar del 16 al 18 de diciembre en IFEMA MADRID. Tras dicho evento, comenzarán a desarrollarse torneos virtuales de juegos como FIFA 23 o LoL, entre otros, con premios a confirmar. La intención de Ola GG es incorporar a este espacio juegos Web3 competitivos, como Axie Infinity y el MOBA The Harvest.



"Según un estudio de Newzoo, la audiencia de esports en 2022 ha sido de 532 millones de usuarios, un 8,7% más que en 2021. Para nosotros, estos números no son una sorpresa, ya que tenemos claro que los gamers de todo el mundo aman presenciar y participar en competiciones de videojuegos. Por tal motivo, decidimos apostar por crear un espacio robusto y seguro, junto a un partner ideal como GGTech, para generar un espacio de competiciones pensado para nuestra comunidad y cualquiera que quiera sumarse", asegura Martín Blaquier, CEO de Ola GG.



Para Adrián Becerra, Head of Web en GGTech: "Durante los últimos 6 años, desde GGTech hemos construido plataformas de competición para los principales publishers y marcas de la industria de los esports en sus tres verticales, el sector educativo, amateur y profesional. Actualmente más de 500.000 usuarios han competido en nuestras plataformas. Es para nosotros un reto poder hacer esta alianza con Ola GG, la mayor comunidad Web3 gaming en el mercado hispanohablante, a través de la que daremos el primer paso para seguir construyendo en un sector que no para de crecer, haciendo foco en la comunidad y dando un espacio digital a nuevas modalidades competitivas como son los juegos Web3".



En 2023 Ola GG tiene como objetivo darle crecimiento a esta nueva plataforma de torneos. Asimismo, la comunidad busca seguir fortaleciendo su espacio para ser una fuente de acceso al conocimiento Web3 en el mercado hispano y comenzar a desarrollar la escena competitiva con Olaheretics. Más información en su Discord oficial.







