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(Información remitida por la empresa firmante)

- Robots que reconocen emociones y una IA para estudiar la fragmentación urbana: premio a los mejores TFE andaluces

Madrid, 3 de noviembre de 2026 - Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha entregado los premios a los mejores Trabajos de Fin de Estudios sobre Inteligencia Artificial defendidos en universidades andaluzas, en el marco del IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, celebrado en Granada del 26 al 28 de octubre. Con 56 candidaturas recibidas, la edición ha estado marcada por la calidad de las propuestas, que tenían una nota media de sobresaliente.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 28 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, escenario del IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía. El evento reúne cada año a expertos, investigadores y responsables públicos para debatir sobre el presente y el futuro de la IA en todos los sectores.

El jurado, integrado por doctores y profesores de distintas universidades andaluzas y por profesionales de Sopra Steria, ha destacado la calidad excepcional de esta convocatoria: 56 propuestas recibidas con una nota media de sobresaliente, concretamente un 9,7 sobre 10.

Los mejores TFG

El primer premio en la categoría TFG ha recaído en Eulogio Quemada Torres, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, por su trabajo titulado 'Sistema Multimodal de Interacción Humano-Robot basado en técnicas de IA'. El proyecto desarrolla y valida un sistema que permite a un robot social percibir, comprender y responder a las personas de forma natural y contextual, integrando visión por computador, reconocimiento facial, modelos de lenguaje, síntesis de voz y control físico del robot. Su principal aportación reside en la integración completa, desacoplada y reutilizable de tecnologías heterogéneas en una plataforma robótica real, con aplicaciones en asistencia, atención al público, educación e investigación.

El segundo premio en esta categoría ha sido para Bruno Paniagua García, de la E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, con su trabajo 'Co-diseño de Agentes Red-Blue Team con Inteligencia Artificial: Aprendizaje por Refuerzo para Ransomware en Entornos Purple Team'. El proyecto utiliza inteligencia artificial para simular ataques y defensas frente a ciberamenazas, permitiendo entrenar y evaluar estrategias de protección en entornos virtuales. Además, desarrolla una plataforma propia que automatiza escenarios de ransomware para mejorar la preparación ante este tipo de ataques.

Los mejores TFM

El galardón al mejor TFM ha correspondido a David Fernández Martínez, de la E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, por su trabajo 'Inteligencia artificial explicable para el estudio de la fragmentación urbana: Análisis comparativo del rendimiento y la interpretabilidad de modelos de aprendizaje supervisado para la clasificación de patrones de cerramiento residencial'. El proyecto implementa un sistema de IA Explicable (XAI) para analizar cómo la configuración de los espacios urbanos contribuye a la desconexión social entre barrios, culminando en una plataforma interactiva de acceso público que permite a investigadores clasificar nuevos desarrollos residenciales.

El segundo premio en la categoría TFM ha sido para Francesc Rodríguez Díaz, del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, con su trabajo 'Diseño de arquitecturas híbridas y estrategias eficientes para un aprendizaje automático cuántico sostenible'. La investigación propone nuevos métodos para hacer más eficientes los sistemas de inteligencia artificial basados en computación cuántica, reduciendo los recursos necesarios y mejorando su resistencia a errores. Los resultados han sido validados en equipos reales de IBM Quantum.

Los trabajos premiados reflejan la amplitud y madurez que ha alcanzado la investigación en inteligencia artificial en las universidades de la región.

"La calidad y el nivel de los trabajos presentados reflejan el enorme talento que existe en nuestras universidades y el potencial transformador de la inteligencia artificial en todos los sectores. Para nosotros, apoyar iniciativas como el Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía y reconocer el esfuerzo de los jóvenes investigadores es fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico y seguir posicionando a la Comunidad como referente en innovación", ha declarado Diego Guerrero, Director de Administraciones Públicas y Territorios en Sopra Steria.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria es un líder tecnológico europeo que ayuda a las organizaciones a llevar a cabo sus proyectos estratégicos gracias a su experiencia en consultoría, integración de sistemas, soluciones industriales y de negocio, inteligencia artificial y ciberseguridad. En un contexto en el que la soberanía digital, la resiliencia de las infraestructuras y el control de los datos son cada vez más esenciales, Sopra Steria contribuye a reforzar la autonomía estratégica de Europa, en particular mediante el apoyo a las infraestructuras críticas y a las funciones clave y de gobierno en sectores como los servicios financieros, la defensa, el espacio, la aeronáutica y las administraciones públicas.

Con 51.000 empleados en casi 30 países y una facturación de 5.600 millones de euros en 2025, ayuda a sus clientes a ser más competitivos y a generar beneficios tangibles y sostenibles, combinando un profundo conocimiento sectorial y tecnológico con un enfoque colaborativo. Su ambición es contribuir de forma duradera a afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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