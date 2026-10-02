The Future Game busca a los 10 jóvenes que formarán el Nuevo Ministerio de Tecnología para el Mañana

Cartelería de The Future Game - DOT. CON LA COLABORACIÓN DE BBK

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 2 de octubre de 2026.

La décima edición del laboratorio de investigación gamificado impulsado por dot, con el apoyo de BBK, invita a jóvenes de 18 a 30 años de Bizkaia a construir el futuro de la tecnología.

Para ello, tienen que participar a través de tecnologia.thefuturegame.org. Solo con completar la encuesta, entran al sorteo de dos abonos para el Bilbao BBK Live 2027. Si son seleccionados para ser parte de la experiencia de tres semanas, ganarán una beca de 500 €. La convocatoria está abierta hasta el 9 de octubre.

The Future Game™, el laboratorio de investigación gamificado creado por dot, lanza con el apoyo de BBK su décima edición con una pregunta que hoy atraviesa a toda una generación: ¿para qué queremos la tecnología? Esta vez no se trata de qué se puede construir, sino para quién y con qué impacto en la vida cotidiana. La edición, dedicada a la tecnología para el bienestar, propone que sea la propia juventud de Bizkaia quien lo decida primero.

El punto de partida es una ficción: se ha fundado el Nuevo Ministerio de Tecnología para el Mañana (MTM), con 10 vacantes para jóvenes. Para tecnologia.thefuturegame.org. En cinco pasos, eligen con qué arquetipo se identifican («Mejoro mi ciudad», «Juego con la IA», «Imagino lo imposible»…), se posicionan ante dilemas sobre el futuro (¿una ciudad segura gracias a miles de cámaras y sensores, o una ciudad más imperfecta, pero más desconectada?) y resumen en una frase por qué deberían ser una de las personas seleccionadas. Solo por completar su perfil tecnológico podrán optar a dos abonos para el Bilbao BBK Live 2027.

La convocatoria no busca solo perfiles técnicos: quiere reunir ingeniería, FP, diseño, datos, inteligencia artificial, biotecnología, sostenibilidad, ciencias sociales, comunicación y emprendimiento. El equipo seleccionado vivirá durante tres semanas una experiencia gamificada para imaginar y prototipar soluciones tecnológicas que ayuden a cuidar, aprender, trabajar y vivir mejor en Bizkaia. Sus conclusiones se presentarán en un evento abierto en enero de 2027.

«La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Queremos que la juventud de Bizkaia no sea solo usuaria de la tecnología, sino que decida qué problemas merece la pena resolver con ella», señala Oihane Aldaiturriaga, Responsable del área de Empleo y Emprendimiento

«Hace diez años empezamos con 15 jóvenes y una pregunta: ¿y si escuchamos a la juventud antes de decidir por ella? En The Future Game no hacemos encuestas al uso: jugamos. Y jugando, la gente cuenta lo que de verdad piensa del futuro», explica Ana Gazpio, Diseñadora Estratégica en dot.

Diez años imaginando el futuro con la juventud vasca

The Future Game nació en 2016, cuando 15 jóvenes de distintas universidades vascas vivieron durante 15 días una experiencia inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con retos como alimentarse con 50 céntimos al día. Desde entonces ha explorado con la juventud temas como la democracia, la salud emocional o la alimentación, ha publicado informes como «Erupción Emocional Z» o «Fuera de carta» y ha formado parte del Discontinuity Lab de la UNESCO en su Futures Literacy Summit. En estos diez años, más de 5.000 jóvenes han participado en sus procesos y el proyecto ha recibido 7 premios internacionales, entre ellos European Social Innovation Competition o el Next Generation Foresight Award.

Sobre The Future Game:

The Future Game es una herramienta de investigación gamificada que explora, junto a la juventud, distintos futuros posibles para imaginar y construir colectivamente futuros deseables.

Sobre BBK:

BBK trabaja para transformar Bizkaia en un territorio más justo, sostenible e innovador, apoyando iniciativas que generan impacto social y abren oportunidades para las próximas generaciones.

Sobre dot:

Un estudio internacional con sede en Bilbao, Donostia, Madrid y Nairobi. Crea soluciones tangibles para hacer frente a los nuevos retos de futuro.