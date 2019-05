UGR y Telefónica organizan la I Jornada de Ciberseguridad, Innovación y Emprendimiento

Publicado 03/05/2019 11:44:39 CET

En la mañana del próximo 13 de mayo tendrá lugar en BREAKER la I Jornada de Ciberseguridad, Innovación y Emprendimiento, organizada por Telefónica y UGRemprendedora

Las empresas dependen cada vez más de la tecnología para su funcionamiento. Pero, ¿ha pensado alguna vez lo que ocurriría en su empresa si, de repente, perdiese la información de su negocio? Seguramente disponga de un sistema de alarma para detectar los accesos no autorizados en su establecimiento pero, ¿dispone de medidas de ciberseguridad en su empresa? Posiblemente la respuesta sea no y, por tanto, su organización está expuesta a amenazas que ni siquiera imagina.

″Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.″

Es necesario realizar un análisis y diseño de la seguridad de la información implementada en la empresa para determinar de manera fiable los riesgos a los que se está expuestos y en qué medida se puede hacer frente a ellos. Las empresas necesitan entender y evaluar el estado de su ciberseguridad para avanzar hacia mayores niveles de protección.

Esta jornada pretende analizar los riesgos que amenazan el funcionamiento de la empresa, desarrollar las medidas a adoptar para evitar incidentes e implementar un sistema que mejore la seguridad y detectar nuevas oportunidades de negocio aprovechando el gran prestigio y calidad de los estudiantes, profesores y profesionales TIC de Granada.

Programa

9.30h – 10.00h Inauguración " Javier Melero – UGR Emprendedora

10.00h – 11.00h Ciberseguridad " Alejandro Cortés – Telefónica " Eleven Paths

11.00h – 11.30h Descanso

11.30h – 12.10h Cumplimiento normativo RGPD – LOPDGDD " Álvaro Iáñez – Escoem

12.10h – 13.00h Innovación y emprendimiento " Diana Melero – Telefónica " Andalucía Open Future

13.00h – 13.30h Seguridad " Francisco Puga – Panda Security

