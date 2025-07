La CEU UCH participa en un proyecto europeo para reutilizar residuos de la producción de aceite de oliva

Su objetivo es transformarlos en productos sostenibles, como piensos, aditivos funcionales, envases biodegradables y biogás

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia participa en el proyecto europeo para el desarrollo de un modelo de economía circular basado en la reutilización de residuos de la producción de aceite de oliva. Su objetivo es transformar los residuos generados en el cultivo y procesado de la oliva en productos sostenibles de alto valor añadido, como piensos, aditivos funcionales, envases biodegradables y biogás.

Con el título "Repurposing OLIve WAste in circular economy solutions for feeds, additives, packaging, and biogas (OliWa)", en este proyecto financiado con fondos europeos a través del programa PRIMA participan 24 socios de 6 países mediterráneos: Italia, España, Grecia, Turquía, Túnez, Argelia.

El equipo de la CEU UCH en el proyecto OliWa está integrado por investigadores del Grupo AviFeed Science, dedicado a la producción y nutrición animal.

Los investigadores principales del proyecto son el catedrático de Producción Animal, Carlos Garcés Narro, y la profesora titular Mariola Soler Sanchis, de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH. Participan en el equipo la profesora Olga Piquer, los doctores José Antonio García Bautista y María Palomar, y la investigadora en formación Araceli Orozco, detalla la institución académica en un comunicado.

En el marco de este proyecto, el grupo AviFeed Science se encargará del desarrollo de piensos funcionales para gallinas ponedoras que incluyan extractos naturales de oliva, junto a harinas y grasas de insectos criados sobre sustratos derivados de los residuos del olivar.

EXPERTOS EN NUTRICIÓN AVIAR

El grupo AviFeed Science de la CEU UCH cuenta con una "amplia experiencia investigadora" en nutrición aviar, con numerosos estudios sobre rendimiento zootécnico, calidad del huevo, bienestar animal, salud intestinal y microbiota, especialmente en aves de corral.

Para su investigador principal, el catedrático de la CEU UCH Carlos Garcés, "el proyecto OliWa nos ofrece una oportunidad estratégica para consolidar la investigación aplicada que hacemos en el grupo AviFeed Science en el ámbito agroalimentario". "Y para reforzar nuestra presencia internacional, vinculándonos además con la economía circular, la sostenibilidad y la producción animal funcional", añade.

Junto al diseño, evaluación y validación de piensos para gallinas ponedoras con extractos naturales de oliva y harinas y grasas de insectos, el equipo de la CEU UCH asumirá también otras tareas, tal y como explica la profesora Mariola Soler: "En el proyecto realizaremos estudios de nutrición animal y análisis fisicoquímicos y sensoriales de huevos obtenidos mediante el uso de estos ingredientes. También vamos a evaluar los efectos nutracéuticos de los extractos en productos animales, incluyendo la mejora del perfil de ácidos grasos y de antioxidantes en huevos. Y trasladaremos nuestros resultados a los productores locales, con el fin de promover modelos de negocio sostenibles en el sector agroalimentario mediterráneo".

OLIWA: PIENSOS, ENVASES, BIOGÁS

Junto a la formulación de piensos, como los que diseñarán los investigadores de la CEU UCH para gallinas ponedoras, el proyecto OliWa analizará los efectos antioxidantes y antimicrobianos de los extractos naturales del olivo.

También evaluará el potencial de la cría de insectos sobre residuos de oliva, el desarrollo de envases biodegradables activos enriquecidos con extractos naturales y polisacáridos derivados de insectos y residuos de oliva y la producción de biogás a partir de residuos de insectos, estiércol y subproductos del olivo. La divulgación de sus resultados permitirá promover nuevos modelos de negocio sostenibles en el área mediterránea.

El proyecto OliWa, iniciado este mes de junio y con una duración de tres años, está financiado con 4,5 millones de euros del Programa Europeo PRIMA: Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area.

Esta iniciativa europea, coordinada por la Universidad de Turín, tiene como objetivo implementar acciones de I+D+I que consigan mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y la calidad, disponibilidad y gestión del agua en el área mediterránea. El presupuesto para la tarea liderada por la CEU UCH es de 268.750 euros.