Desarrollan un dispositivo dotado con IA que elimina el "error humano" en operaciones de angioplastia

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Valux Medical del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH) ha creado Intara, el primer dispositivo dotado con inteligencia artificial (IA) que elimina "el error humano" y minimiza "los riesgos inherentes" en las operaciones de angioplastia.

Las angioplastias ayudan a "restaurar el flujo sanguíneo en vasos estrechos o bloqueados" gracias a la introducción de un catéter fino y flexible con un balón desinflado, que posteriormente se hincha, lo que permite de nuevo un correcto flujo de sangre, según ha indicado la UMH en un comunicado.

Sin embargo, la "falta de control" ante la cantidad de variables existentes en estas intervenciones, ya que el inflado se realiza de manera manual, influye "negativamente" en la operación, de acuerdo con la institución académica.

Esta solución, que permite realizar el inflado del balón de manera automatizada, está dirigida a "incrementar exponencialmente las probabilidades de éxito en estas intervenciones". La iniciativa, que nace del cirujano vascular David Martínez y se ha materializado en el Laboratorio de Prototipado del PCUMH, se ha convertido en "el único de su especie en el mundo".

De acuerdo con la UMH, Intara está motorizado, es programable y se puede controlar como un ordenador, es decir, se conecta a un catéter con balón y cuenta con una interfaz "sencilla" donde el cirujano introduce "los parámetros exactos que se deben utilizar en cada caso".

Con ellos, el dispositivo controla la velocidad y la duración del inflado de forma "exacta y segura" y reacciona "rápida y automáticamente a las variables que puedan surgir". Como resultado, se logra mejorar tanto el proceso operatorio como el postoperatorio.

Además, el valor añadido de Intara reside en que gracias a la IA que incorpora es "capaz de aprender". De este modo, cuantos más procedimientos realiza, más entrenado está y mejor los ejecuta, por lo que se perfecciona a sí mismo constantemente.

AL MERCADO, EN 2030

De otro lado, Intara está catalogado como un dispositivo médico IIB según la Unión Europea (UE), por lo que es "intrusivo" en el cuerpo del paciente. El director ejecutivo de la compañía ha apuntado que, debido a la regulación y a la certificación, esperan poder lanzar Intara al mercado "en 2030".

En cuanto a Valux Medical, debido a su "innovación" fue una de las empresas seleccionadas para participar en el programa de aceleración del PCUMH, que ayuda a 'startups' a "desarrollar sus productos, crecer y escalar sus modelos de negocio", ha sentenciado la UMH.