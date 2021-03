Innova.- La UPV lidera un proyecto internacional para avanzar en el "puerto conectado del futuro"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera Ingenious IoT, un proyecto internacional que prevé utilizar tecnologías 5G y combinarlas con otras soluciones tecnológicas como el Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain para mejorar la logística en las instalaciones portuarias y avanzar así hacia el "puerto conectado del futuro".

"Ingenious IoT permitirá conectar sensores, cámaras, robots, contenedores de mercancías, camiones, buques, maquinaria* y todos los dispositivos podrán interactuar entre sí; el proyecto sienta las bases de los puertos conectados del futuro", explica su coordinador, el profesor de la Universitat Politècnica de València e investigador del instituto iTEAM, David Gómez Barquero.

El investigador señala que la 5G para el Internet de las Cosas posibilita no solo transmitir a muy altas velocidades de transmisión de datos, sino también trasmisiones con muy baja latencia o tiempo de respuesta, y transmisiones masivas a sensores; y la Inteligencia Artificial y el Blockchain permiten explotar la ingente cantidad de datos para optimizar los procesos logísticos y mejorar su trazabilidad.

El principal escenario del proyecto es el Puerto de València, en el que se llevarán a cabo diferentes pruebas piloto. En el proyecto participan también la Fundación Valenciaport y Cosco Shipping Lines (Spain), y completan el consorcio español Telefónica, Nokia, Asti Mobile Robotics, Neurodigital y Fivecomm.

"El IoT desarrollado en Ingenious facilitará el trabajo de los operadores portuarios, que podrán controlar el transporte de los contenedores dentro de las terminales mediante robots conectados con tecnología 5G y una solución immersiva combinando realidad virtual y realidad aumentada con el sentido del tacto", explica José Luis Cárcel, especialista en transformación digital en Fundación Valenciaport.

Otro de los retos que se plantea el Ingenious IoT es la continua monitorización de las condiciones del transporte de las mercancías a lo largo de todo su recorrido, desde su origen hasta el destino, utilizando sensores neuromórficos así como dispositivos para la localización satelital de los mismos.

"En este caso de uso, llevaremos a cabo una prueba de transporte multimodal de mercancías que incluye una ruta marítima entre el Puerto de Valencia y el puerto del Pireo, en Grecia. Durante todo el trayecto se obtendrán diferentes datos acerca del estado del contenedor, como geolocalización, temperatura, humedad, etc. prácticamente en tiempo real. Además, se determinarán una serie de alarmas que nos avisarán de posibles accidentes o eventos no deseados en el contenedor como golpes o apertura de puertas no previstos", explica Pedro Perez, BPS and Quality Assistant en Cosco Shipping Lines Spain.

El proyecto también aplicará técnicas de Inteligencia Artificial para predecir tanto la llegada como la salida de los barcos de mercancías, así como para monitorizar y optimizar la entrada y circulación de los camiones por las instalaciones portuarias. De la misma manera, Ingenious IoT explorará la interoperabilidad entre distintas soluciones Blockchain con el fin de mejorar la trazabilidad de la carga y de los distintos eventos llevados a cabo en distintos procesos logístico-portuarios.

CONTENEDORES EQUIPADOS CON SENSORES

"En un futuro los contenedores estarán equipados con sensores, así como los medios de transporte y, aplicando técnicas de Inteligencia Artificial, podremos procesar toda la información en tiempo real y optimizar así la estancia de los barcos y camiones en los puertos, reduciendo al máximo los tiempos de carga y descarga de las mercancías", explica Joan Meseguer, especialista en transformación digital en Fundación Valenciaport.

El proyecto, en el que participan un total de 21 socios, cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, financiados por el programa Horizon2020 de la Unión Europea. Arrancó el pasado mes de octubre y concluirá a mediados de 2023.