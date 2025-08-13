Archivo - El investigador de la UPV José Capmany, premio Frontiers of Science 2025 - VICENTE LARA ACOM UPV - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Ciencia Básica ha concedido el premio 2025 a las Fronteras de la Ciencia a un equipo internacional del que forma parte el investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Capmany, gracias al artículo 'Programmable photonic circuits', publicado en la revista 'Nature'.

La entrega de este reconocimiento se ha llevado a cabo en Beijing, coincidiendo con la celebración del Congreso Internacional de Ciencia Básica.

José Capmany recibe este premio con entusiasmo "por lo que supone de reconocimiento al trabajo pionero que realizamos en Fotónica Integrada en la UPV, en concreto en el Photonics Research labs del ITEAM (Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia)".

"En este caso, la satisfacción es doble pues se extiende a mi compañero Daniel Pérez, CTO de la empresa iPronics, spinoff de la UPV", hace notar el catedrático.

La clave para la obtención de este premio está en el carácter disruptivo de la investigación publicada en Nature y que se enmarca en el campo emergente de los circuitos fotónicos. El articulo resume el trabajo de los grupos considerados pioneros a nivel mundial en el campo de la Fotónica integrada programable, un campo que se ocupa del desarrollo de circuitos integrados (chips) que pueden programarse para diversas aplicaciones.

Se trata de un trabajo de investigación realizado desde el Photonics Research Labs-ITEAM (PRL) e Ipronics en colaboración con investigadores de otras instituciones punteras como la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Gante, la Universidad de Toronto y el Politécnico de Milán