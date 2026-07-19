Investigadores demuestran que las piedras lunares calentadas con microondas son aptas para construir en la luna

Las investigadoras Beatriz García Baños y Lucía Bacete Barchín, parte del equipo de la Universitat Politècnica de València y el Surrey Space Centre que ha analizado piedras lunares para construir en la luna. - UPV

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al Laboratorio DIMAS del Instituto de Tecnologías de Información y Comunicaciones (ITACA), y del Surrey Space Centre de la Universidad de Surrey ha dado un paso más hacia la posible construcción de infraestructuras en la luna, según ha informado la institución académica valenciana en un comunicado.

Así, ha precisado que este grupo de investigación "ha demostrado que las piedras o regolitos lunares se calientan de forma más eficiente y rápida con microondas que con otros métodos tradicionales, como el calentamiento en horno" y ha apuntado que "este avance ofrece una posible solución para la fabricación sostenible de carreteras, pistas de aterrizaje o edificios in situ, utilizando los propios materiales estructurales lunares y sin necesidad de transportarlos desde la Tierra".

En el estudio, el equipo ha analizado diversas formas de calentar, fundir o procesar a altas temperaturas un regolito lunar, un material abundante en la superficie del satélite terrestre, ha detallado la UPV.

La institución académica ha expuesto que "este tipo de piedra, sinterizada o fundida, puede emplearse como materia prima para construir infraestructuras en la Luna, lo que la ha convertido en objeto de diversas perspectivas de estudio con este fin".

Una de ellas, ha detallado, es "encontrar la manera más eficiente, rápida y sostenible de tratarla". La investigación llevada a cabo por el Laboratorio DIMAS-ITACA UPV y el Surrey Space Centre "confirma que el calentamiento por microondas podría ser la solución más óptima", ha insistido la universidad valenciana.

Durante el proceso de estudio, se analizaron las características de dos simulantes de piedras lunares: las de los mares y las de las tierras altas. El objetivo era "obtener sus propiedades dieléctricas, es decir, cuánta energía eléctrica pueden almacenar y cuánta pierden durante el proceso térmico".

Los materiales se calentaron desde la temperatura ambiente hasta la de fusión bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar la contaminación de la atmósfera terrestre durante las mediciones, ha explicado la UPV.

Asimismo, ha comentado que los investigadores descubrieron que el calentamiento por microondas permite que los regolitos absorban más energía y más rápidamente que con otros procedimientos tradicionales. "Esto supone que el proceso de fusión de piedras lunares mediante microondas mejora no solo la eficiencia energética, sino también la velocidad del proceso, con el fin de obtener materiales óptimos para la construcción", ha agregado la UPV.

Los mecanismos de calentamiento por microondas, ha continuado, "son muy diferentes a los del horno, ya que implican la conversión directa de energía electromagnética en calor, en lugar de la transferencia térmica por gradientes de temperatura".

Como resultado, las muestras calentadas por microondas y por horno pueden no presentar el mismo estado material a la misma temperatura global. En ese aspecto radica la importancia de saber cómo se comportan ciertos materiales según el procedimiento con el que se calienten, ha indicado la universidad valenciana.

"MÁS EFICIENTES"

"Comprender cómo responde el regolito lunar al calentamiento por microondas es clave, ya que permitirá diseñar procesos más eficientes y controlados para la construcción en la luna", ha comentado la investigadora del Laboratorio DIMAS-ITACA de la UPV Beatriz García-Baños.

Por su parte, el director del Laboratorio DIMAS-ITACA y también investigador del estudio, José Manuel Catalá, ha añadido que "además de optimizar el consumo de energía, la técnica de calentamiento por microondas acelera el proceso de fusión o densificación de los regolitos, ya que calienta el material desde el interior".

El estudio ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) mediante una Ayuda a Primeros Proyectos de Investigación (PAID-06-24).