Ivace+i financia una herramienta para reducir el consumo de agua y fertilizantes en explotaciones de cítricos

Ivace+i Innovación financia una herramienta para analizar los cultivos y reducir el consumo de agua y fertilizantes en explotaciones de cítricos - GVA

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación una nueva herramienta tecnológica para mejorar la gestión del riego y la fertilización nitrogenada en explotaciones de cítricos mediante agricultura de precisión.

Este nuevo sistema recoge la información de sensores, imágenes satelitales y datos agroclimáticos. Además, aplica modelos y algoritmos de análisis para interpretarlos de forma conjunta con el objetivo de reducir el consumo de agua y nitrógeno sin comprometer la productividad de las parcelas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La empresa Fertusa Marenostrum (Fer) coordina esta iniciativa, en la que colaboran Riegos Iberia Regaber (Regaber), Valenciana de Gestión Agraria (VGA), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia) y la Universitat de València (UV). Asimismo, cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

El proyecto, denominado 'N-Aqua-Fit', no solo incorpora tecnología que recopila y analiza datos del cultivo, sino que también contempla el desarrollo de nuevos fertilizantes y bioestimulantes diseñados específicamente para trabajar junto a ese sistema digital.

De este modo, la información recogida por los sensores permitirá ajustar de forma precisa la nutrición de las plantas, al aplicar en cada momento y lugar la cantidad adecuada de producto. Todo ello se integra en una plataforma en línea que incorpora recomendadores de riego y fertilización y que facilita la toma de decisiones por parte del agricultor.

Esta combinación de soluciones digitales y productos formulados a medida permitirá optimizar el uso de fertilizantes, mejorar el rendimiento de los cultivos y avanzar hacia una agricultura "más eficiente y sostenible".

TECNOLOGÍAS QUE TRANSFORMAN EL CAMPO

Frente a otras soluciones existentes en el mercado, el proyecto 'N-Aqua-Fit' apuesta por un enfoque integral, específico y basado en sinergias reales entre tecnologías, no en elementos aislados. En concreto, combina de forma coordinada sensores clásicos de suelo y planta, sensores de nueva generación, teledetección satelital y datos agroclimáticos e históricos.

La iniciativa no se limita a monitorizar o mostrar datos, sino que plantea líneas de actuación. El sistema transforma la información en recomendaciones concretas de riego y fertilización mediante modelos avanzados basados en inteligencia artificial, lo que supera las herramientas que solo informan, pero no aportan soluciones.

Por otro lado, el proyecto no se apoya en fertilizantes genéricos disponibles en el mercado, sino que desarrolla fertilizantes y bioestimulantes específicos, que maximizan la eficiencia en el uso del nitrógeno y reducen las pérdidas por lixiviación, proceso por el cual el agua que se infiltra en el suelo arrastra sustancias solubles, principalmente nutrientes.

El proyecto se especializa en cítricos, con un enfoque claro en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Es decir, el sistema no solo busca eficiencia económica, sino que también reduce el consumo de agua y nitrógeno, mejora la salud del suelo y disminuye el impacto medioambiental al realizar un análisis del ciclo de vida de las plantas.

En la actualidad, se han desarrollado con éxito la mayor parte de las tareas planteadas. Falta integrar los resultados para obtener la herramienta final, así como su validación en un sistema real de cultivo, lo que permitirá adecuar el modelo generado a las necesidades del usuario final.

EMPRESAS Y CENTROS TECNOLÓGICOS COLABORADORES

Para la ejecución del proyecto 'N-Aquafit' se ha constituido un consorcio multidisciplinar que integra empresas privadas, centros tecnológicos y organismos públicos de investigación, que cubren toda la cadena de valor.

FER no solo lidera el desarrollo de nuevos fertilizantes nitrogenados hidrosolubles y bioestimulantes, sino que también aporta su conocimiento en fertilización avanzada y salud del suelo, así como en la realización de análisis de suelo y planta, el estudio de la eficiencia del uso del nitrógeno y la evaluación del impacto ambiental mediante análisis de ciclo de vida (ACV).

Por su parte, Regaber, especialista en sistemas de riego y fertirrigación inteligente, se encarga del despliegue del sistema en el campo, de su integración con los cabezales de riego, del desarrollo de la interfaz web y app, así como de la validación operativa de la herramienta en condiciones reales de explotación.

VGA proporciona soporte científico-técnico a los ensayos agronómicos, a través de parcelas experimentales y conocimiento práctico del manejo del cultivo, y en la selección, caracterización y validación agronómica de las explotaciones.

Asimismo, AVA contribuye con su conocimiento del sector citrícola y conexión directa con agricultores. Además, aporta parcelas experimentales y lidera las actividades de difusión, comunicación, transferencia y explotación de resultados.

Los centros tecnológicos desarrollan el cuerpo científico del proyecto. El Ivia aporta su experiencia científica en fisiología vegetal, riego, nutrición y teledetección. De manera complementaria, la Universitat de València contribuye con el desarrollo de sensores de nueva generación, además de participar en la generación de modelos predictivos y en la integración de la información en el 'N-Aqua-Fit'.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico especializado en agroalimentación, que impulsa Ivace+i Innovación. En concreto, el presente proyecto busca optimizar el uso del agua y de los fertilizantes en la producción de cítricos y aumentar su calidad y rendimiento mediante la aplicación de una metodología ágil y rentable basada en tecnologías de agricultura de precisión.

Del mismo modo, el proyecto se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.