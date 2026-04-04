Ivace+i financia un proyecto que transforma residuos agrícolas en compuestos con propiedades antioxidantes

Ivace+i financia un proyecto para trasformar residuos agrícolas en compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes o antibacterianas. - GVA

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un proyecto para transformar residuos hortofrutícolas generados en la industria agroalimentaria en nuevos productos bioactivos de alto valor añadido con propiedas antioxidantes y antibacterianas.

El objetivo es aprovechar los restos de hojas de lechuga, espinaca o acelga que se descartan durante el procesado de verduras destinadas a productos de cuarta gama, es decir, vegetales frescos listos para consumir, habitualmente envasados y refrigerados, para obtener celulosa y compuestos bioactivos con diferentes propiedades funcionales como las antioxidantes o antibacterianas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Valhorta', está liderado por el grupo de investigación AgriFood BioTech de la Universitat de València y cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

Esta iniciativa de impulso de la economía circular ofrece una solución de alto valor para los residuos generados por la industria agroalimentaria de cuarta gama, que en la última década ha ido ganando progresivamente peso en los lineales de los supermercados.

El proceso para obtener estos compuestos químicos de interés requiere de la fermentación de los restos de verduras descartadas con bacterias ácido-lácticas. La idea es obtener sustancias con diferentes propiedades que puedan aplicarse, por ejemplo, en el desarrollo de conservantes naturales para alimentos o fertilizantes de origen biológico que, además de aportar nutrientes, ayuden a proteger las plantas frente a plagas o patógenos.

Además, la biomasa restante tras la obtención de estos compuestos se aprovecha para extraer celulosa, que puede incorporarse a materiales poliméricos con el objetivo de mejorar sus propiedades barrera frente a oxígeno o vapor de agua. "Esto permite avanzar hacia el desarrollo de soluciones de envasado más sostenibles, como blísteres reciclables o compostables".

ENFOQUE MULTIFUNCIONAL

El proyecto propone una estrategia de valorización en cascada, en la que un mismo residuo se transforma en distintos productos funcionales, lo que reduce su impacto ambiental y genera oportunidades tecnológicas para el sector agroalimentario y de materiales.

Este enfoque multifuncional es el "valor diferencial" de 'Valhorta' frente a otras iniciativas presentes en el mercado, que suelen centrarse en una única aplicación. Esta estrategia permite avanzar hacia soluciones más sostenibles sin incrementar el coste de los productos finales, dado que las materias primas convencionales se sustituyen por recursos procedentes de residuos agroalimentarios.

A lo largo de los últimos meses, el personal investigador ha empleado distintas mezclas de desechos agrícolas para obtener compuestos bioactivos con diferentes propiedades. Para ello, han incluido capacidades antifúngicas y antimicrobianas, así como otras aplicaciones potenciales alimentarias y agrícolas.

En paralelo, están trabajando también en el desarrollo de nuevos envases mediante la utilización de la celulosa extraída en el proceso de valorización. Este último año, el foco se ha situado en la validación de los logros alcanzados con el objetivo de evaluar su eficacia en cada uno de los usos propuestos.

DESARROLLO EN COOPERACIÓN

El grupo de investigación AgriFood BioTech, con conocimiento en el campo de la biotecnología agroalimentaria, se apoya tanto en centros tecnológicos como en empresas especializadas.

Aimplas está colaborando de forma activa en el desarrollo de nuevos envases que incorporan la celulosa recuperada, lo que permitirá reducir su impacto ambiental y mejorará las prestaciones finales.

También se ha sumado al proyecto la empresa biotecnológica MicroLab Biotech, especializada en el desarrollo de soluciones basadas en microorganismos y metabolitos bioactivos. En este caso, su contribución se orienta al diseño y optimización de formulaciones químicas derivadas de los procesos de fermentación para su uso como bioestimulantes, agentes de biocontrol o ingredientes funcionales.

La iniciativa se alinea con las conclusiones de los Comités Estratégicos de Innovación Especializados en Economía Circular, Descarbonización y Agroalimentación.

En el primer caso, se insta a desarrollar soluciones de I+D+i que impulsen la simbiosis industrial, es decir, el aprovechamiento industrial de los residuos que genera otro sector de actividad, así como la reducción y valorización más eficiente de los residuos.

El fomento de las materias primas alternativas es una de las recomendaciones del comité de Descarbonización, mientras que el grupo de especialistas en Agroalimentación aboga por impulsar la producción sostenible en agricultura a través de la I+D+i.

Asimismo, 'Valhorta' se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.