Ivace+i Innovación extiende la reducción de burocracia a cuatro nuevas líneas de ayuda para fortalecer la I+D+i

La consellera Marián Cano - GVA

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Innovación extenderá en 2026 su plan de reducción de la burocracia a cuatro nuevas líneas de ayuda para fortalecer el sistema de I+D+i, como anunciado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, extenderá este año su plan para la reducción de la carga administrativa a esas nuevas líneas de ayuda tras la introducción por primera vez en 2025 de un sistema de justificación simplificada de los gastos sujetos a subvención.

Este nuevo modelo de gestión, que en la última convocatoria se testeó únicamente en el programa de 'Consolidación de la cadena de valor empresarial', se replicará ahora en otras cuatro líneas de apoyo dirigidas al desarrollo y fortalecimiento del sistema de innovación de la Comunitat Valenciana.

Cano ha asegurado que el balance de este primer ejercicio ha sido "altamente satisfactorio", por lo que se ha acordado ampliar su aplicación a los programas de ayuda que disponen de mayor dotación presupuestaria y que reciben, a su vez, un volumen más elevado de solicitudes.

Así, se sumarán a la iniciativa las líneas de impulso a los proyectos estratégicos en cooperación, de valorización de los resultados de investigación hacia las empresas, de asimilación de tecnologías avanzadas en el tejido productivo, y de apoyo a las unidades científicas de innovación empresarial.

La consellera ha subrayado que la reducción de la burocracia constituye "una prioridad" para el Consell porque "facilita el acceso a las convocatorias, reduce trámites innecesarios y permite que las empresas y entidades beneficiarias dediquen más tiempo y recursos a desarrollar sus proyectos".

"Nuestro objetivo es que las ayudas públicas sean cada vez más accesibles y eficaces. Simplificar los procesos administrativos permite que las empresas y entidades beneficiarias gestionen las subvenciones con mayor agilidad y seguridad, y que los recursos públicos lleguen antes a los proyectos que generan innovación y competitividad", ha explicado la responsable autonómica.

Ivace+i Innovación, ha añadido, es "una de las entidades pioneras en España en adoptar este sistema de justificación simplificada para proyectos de innovación financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)".

En 2025, el organismo modificó las bases reguladoras de sus ayudas al sistema de innovación para incorporar esta fórmula, prevista en el reglamento comunitario de FEDER.

Este sistema de justificación simplificada de los gastos sujetos a subvención no solo rebaja sensiblemente la carga administrativa para las entidades beneficiarias, sino que también reduce el esfuerzo de gestión que asume el personal técnico de Ivace+i Innovación.

La Generalitat ha remarcado que de ese modo "los costosos procesos de justificación se minimizan". En la práctica, las entidades beneficiarias únicamente han de justificar los costes de personal mediante nóminas y pagos a la Seguridad Social y adicionalmente, sin necesidad de aportar facturas, recibirán hasta el 40 por ciento de esta partida en concepto de otros gastos necesarios para el proyecto como, por ejemplo, colaboraciones externas con otras entidades o consumibles.

En las líneas y programas de esta convocatoria que quedan fuera de este modelo de gestión por no reunir las condiciones establecidas por la Unión Europea se contempla el abono a todas las entidades beneficiarias --incluidas las empresas-- de un 15 por ciento sobre el gasto de personal en concepto de costes indirectos.

Esta partida se corresponde con los gastos que no pueden asignarse directamente a un producto, servicio o proyecto específico, pero que resultan necesarios para su ejecución.