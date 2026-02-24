Origin, el cohete de un equipo de la UPV, finaliza su misión de lanzamiento y alcanza cuatro metros de altitud

Origin, el cohete de Faraday Rocketry UPV - UPV

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Origin, el cohete del equipo Faraday Rocketry de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha finalizado su misión de lanzamiento en el Centro Experimental de El Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en la provincia de Huelva.

Aunque no ha podido superar el récord nacional esperado, el equipo sí ha mejorado su mejor marca en altura, hasta alcanzar cuatro metros de altitud, y ha consolidado su aprendizaje mediante una experiencia real de lanzamiento en colaboración con el INTA, detalla la institución académica.

Con una meteorología favorable, sobre las 8.30 horas de este pasado lunes el equipo comenzó con la retransmisión en directo desde El Arenosillo. Se iniciaron los trabajos en la plataforma con la ignición. Alrededor de las 13 horas comenzó el ascenso propulsado inicial, donde la primera etapa proporcionó el impulso necesario para romper la inercia.

Tras agotar su combustible, el cohete entró en una fase de ascenso por inercia hasta alcanzar cuatro kilómetros de altitud. En ese momento se produjo la separación de etapas.

"El motor del 'booster' se soltó a los cuatro kilómetros y 57 metros, por lo que tenemos un 'check' de objetivos en lo que se refiere a la separación de etapas, que es lo que veníamos aprobar", resalta la directora técnica de Faraday Rocketry UPV, Luna Marhuenda.

Origin es un cohete en dos etapas fabricado al "100%" por las 68 personas que forman el equipo, que han desarrollado el motor del cohete con tecnología propia, al igual que la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar. También han utilizado técnicas de fabricación propias.

Faraday Rocketry forma parte de Generación Espontánea, el proyecto pionero de la UPV que, con diez años de trayectoria, es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes que fomenta el "aprender haciendo" y potencia las competencias transversales. Este curso agrupa a 3.000 estudiantes en 65 equipos de diversas disciplinas.