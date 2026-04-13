'100 años de Karpa' recrea en Alaquàs el universo de una figura "clave" del cómic y el diseño valenciano

Archivo - '100 Años De Karpa' Lleva A Alaquàs El Universo De Una Figura Clave Del Cómic Y El Diseño Valenciano - REMITIDA ARTERIA CULTURAL - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra de Rafael Miguel Català Lucas (Karpa), figura "clave" del cómic valenciano, protagonizará una exposición en el Castell-Palau de Alaquàs (Valencia) que acerca su universo desde el tebeo, el diseño gráfico, el juego y la memoria colectiva.

La muestra, que conmemora el centenario del creador, podrá visitarse del 15 al 29 de abril y lleva por título '100 años de Karpa', informa la organización en un comunicado.

Cuando se cumplen cien años de su nacimiento, el autor "vuelve a ponerse en circulación con una selección de figuras que han pasado de mano en mano, de juego en juego y de generación en generación a través de su imaginario".

Lejos de un planteamiento cronológico cerrado, '100 años de Karpa' construye un recorrido biográfico y visual por la trayectoria del creador originario de Nules, a partir de reproducciones de su etapa en Editorial Valenciana, así como de sus inolvidables personajes y creaciones para la industria juguetera, con especial atención a los tableros y diseños de los icónicos Juegos Reunidos Geyper.

El proyecto, comisariado por Carles Gómez Recatalà y Carlos Gómez Mechó, pone así el foco en cómo trabajaba Karpa y en la diversidad de registros que desarrolló a lo largo del tiempo.

En esta línea, el montaje reúne piezas en diversos formatos y soportes, como quince lonas de gran formato dedicadas a sus personajes y diseños; un espacio de reconocimiento institucional a su trayectoria; y un gran rompecabezas de cubos que invita al público a jugar con su iconografía y construir nuevas combinaciones visuales.

El itinerario expositivo deja entrever, de este modo, un universo mucho más amplio. A lo largo de su trayectoria, el dibujante creó una gran cantidad de figuras, muchas de ellas pensadas para una única aparición, lo que dificulta la construcción de un catálogo completo.

Por ello, la muestra reúne trabajos "especialmente reconocibles, que permiten acercarse a la inmensidad de su imaginario", destacan sus responsables.

Además, la exposición trabaja con soportes reproducibles, pensados para adaptarse a diferentes espacios y contextos sin comprometer la conservación del legado del autor.

La muestra, organizada y producida por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y Artèria Gestió Cultural, ha contado para su presentación en Alaquàs con la colaboración del Ayuntamiento y la Universitat Politècnica de València.

Nacido en Nules en 1926, Karpa se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y destacó muy pronto como una de las figuras centrales de la llamada Escuela Valenciana del cómic.

HUMOR "BLANCO Y POPULAR"

Su estilo, marcado por un trazo seguro, una narrativa clara y un humor "blanco y popular", definió el tebeo infantil de la posguerra y la transición, convirtiéndolo en un referente imprescindible para diversas generaciones de lectores. Paralelamente, desarrolló una prolífica actividad en publicidad, identidad corporativa y comunicación visual, así como una obra pictórica en la que destaca un interés especial por la luz y el retrato.

En 1992, la Generalitat Valenciana le concedió la Medalla de Oro al Mérito Cultural, un reconocimiento a su contribución a la cultura gráfica valenciana y española. Karpa murió en València en el año 2000, manteniendo siempre el vínculo con su pueblo natal, un origen que él mismo consideraba esencial en su identidad.