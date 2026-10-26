La 14ª edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam reunirá a más de 40 grupos y solistas en Castelló

Presentación de la programación de la 14ª edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 26 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura ha presentado la programación de la 14ª edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam, que reunirá a más de 40 grupos y solistas en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, así como en otros espacios de la ciudad, del 12 al 14 de noviembre.

El director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha subrayado que la feria contribuye a la circulación de las propuestas musicales valencianas y a la proyección del talento de los artistas, "que es muy grande y variado".

Por su parte, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriz Traver, ha indicado que la Fira Trovam actúa como "escaparate de la vitalidad y riqueza de la escena musical autóctona, al mostrar propuestas de artistas emergentes y consolidados de géneros muy diversos". Asimismo, ha señalado la importancia estratégica del encuentro como catalizador y herramienta de difusión del talento de los artistas, al tiempo que permiten que el público local conozca creaciones concebidas en otros puntos del país.

El director de la Fira Trovam, Armand Llàcer, ha reiterado el papel que supone su organización como punto de encuentro sectorial. "La Fira Trovam se ha convertido en una cita ineludible del calendario musical para los agentes que intervienen en todos los procesos del sector, también de otros puntos de España, y eso contribuye a reforzar la relevancia de la música valenciana en el mercado estatal", ha dicho.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

El cartel de la decimocuarta edición de Trovam recoge buena parte de las novedades de la escena musical autóctona. Entre las distintas propuestas figuran el cantaor Pep Gimeno 'Botifarra', la formación castellonense de 'indie-rock' Perfecto Miserable y Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto de Carles Caselles tras Smoking Souls.

El público también podrá disfrutar de las actuaciones de Animal Persona, Brilla Carmen, Bernal, Desert Vipers, Momo, Nadia Sheikh y Palo Domado. Los sonidos más festivos llegarán de la mano de Arre-A.K., La Xica y Quinto, mientras que la experimentación y las sonoridades electrónicas estarán representadas por el dúo formado por Abraxas & Hugo Mas y por Saurí.

Además, los cantautores Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado y Tomàs de los Santos presentarán sus nuevas composiciones. La programación incluirá, asimismo, la actuación de la cantante de jazz Sara Dowling y una proyección de la película de animación 'Alicia en el país de las maravillas' (1951) con la música en directo de Sanspok.

La feria contará igualmente con la presencia del grupo Ramonets, que ofrecerá un concierto dirigido al alumnado de Educación Primaria de la provincia y una actuación pensada para el público familiar.

La programación incorpora algunas de las bandas españolas más destacadas del panorama musical actual como Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, La Perra Blanco, Toundra y Brighton 64. Las entradas para estos siete conciertos pueden adquirirse a través de la página web de la Fira Trovam.

Como en ediciones anteriores, el cartel se completa con propuestas procedentes de otros puntos del Estado, entre las que destacan Hofe (País Vasco); Kiliki y Rüdiger (Navarra); Las Testarudes, OKDW y Paco Pecado (Cataluña); Dulzaro (Castilla y León); Anaut y VVV [Trippin'you] (Madrid); y Negro (Islas Baleares). También participará la compositora, cantante y batería chilena Cancamusa, que interpretará las canciones de su último álbum, Dopamina.

PROGRAMACIÓN PROFESIONAL

La programación profesional se celebrará los días 12 y 13 de noviembre y reunirá a representantes de la industria musical para reflexionar sobre los principales retos del sector.

Entre las actividades previstas se incluyen sesiones dedicadas al análisis de papel de las ferias musicales y al debate sobre la explotación y el uso de las canciones ya editadas. Asimismo, el ciclo 'Las Conversaciones del Trovam' recibirán a Varry Brava y La Bien Querida, que compartirán sus experiencias y repasarán sus respectivas trayectorias artísticas.

Como novedad, esta edición incorpora una sesión de diálogos en la que artistas y agentes darán a conocer sus proyectos musicales y vivencias.

La programación profesional también incluye reuniones entre artistas, promotores y programadores para incentivar las contrataciones, así como presentaciones por parte de entidades colaboradoras como la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Navarra Music Comission (NMC), Es_Música, Mujeres en la Industria Musical (MIM) y la Axencia Galega das Industrias Culturais, entre otras.