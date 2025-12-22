El 18.669, último quinto premio, alboroza con 9,6 millones a Alcoi y salpica a Sant Vicent y Algemesí

Una niña del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 18.669 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha llevado una postrera alegría a varias poblaciones de la Comunitat, como Alcoi, con más de 9,6 millones de euros, Sant Vicent del Raspeig y Algemesí.

El número fue cantado a las 13.27 horas en el noveno alambre de la novena tabla y la localidad más afortunada ha sido la alicantina de Alcoy, donde la administración número 3 ha repartido 160 series.

Además, en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), la administración número 5 ha vendido otras cinco series y, finalmente, la 3 de Algemesí ha entregado otros diez décimos.