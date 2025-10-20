El 20% de empresas de servicios y el 5,8% de la industria afectadas por la dana siguen cerradas un año después

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 20 por ciento de los negocios del sector servicios y el 5,8% --un centenar-- de las empresas industriales que resultaron afectados por la dana del 29 de octubre están cerrados un año después de las inundaciones, según el balance de la recuperación empresarial de la zona cero que ha presentado este lunes Cámara Valencia.

El informe analiza parámetros como el consumo eléctrico, las afiliaciones a la Seguridad Social y encuestas, para constatar que "sí ha habido una recuperación" en el sector industrial, con niveles de actividad "muy próximos" a los previos a la dana, y que la recuperación en la economía urbana --empresas del sector servicios-- "está siendo más lenta que la industrial, pero sí se observa recuperación", ha explicado el técnico de la Cámara Amadeo Aznar.

El 70% de los negocios urbanos ha retomado la actividad tras un año del desastre. Con datos de octubre de 2025, el 20% de los negocios del sector servicios están cerrados, el 10% están en obras por la dana y el 70% permanecen abiertos. Siete de cada diez negocios afectados sufrieron daños graves o muy graves, que obligaron a cerrar durante diez o más semanas.

Por su parte, un centenar de empresas industriales de la zona cero han cerrado debido a la dana, lo que supone el 5,8% de las empresas. Actualmente, el 85% de las empresas ubicadas en polígonos están activas y un 9,2% han cerrado por otros motivos.

Cuatro de cada diez empresas industriales están pendientes de recibir alguna de las ayudas solicitadas. El 71,5% de las solicitudes del sector han sido atendidas, el 12,9% todavía no han recibido ninguna compensación y el 15,6% han recibido pagos a cuenta.

El estudio concluye que la recuperación de la industria ha sido posible "gracias a un frágil equilibrio entre distintas fuentes de financiación", públicas y privadas, y "ninguna de ellas por sí ha sido suficiente para la recuperación". Los fondos propios y las donaciones privadas fueron decisivas durante las primeras semanas del desastre, las compensaciones de Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), "aunque con demora, han sido uno de los pilares para el relanzamiento de la actividad" y "las ayudas públicas se han dispuesto con una celeridad sin precedentes", destaca el balance.

En cuanto al sector servicios, solo uno de cada diez negocios afectados ha podido hacer frente a las reparaciones sin necesidad de recurrir a las ayudas de las administraciones públicas. Seis de cada diez negocios está pendiente de recibir alguna de las ayudas solicitadas y tres de cada diez negocios ha cobrado todas las ayudas solicitadas.

De las solicitudes al CSS del sector servicios, el 86% han sido atendidas, el 7,5% no ha recibido compensación y el 6,4% han recibido pagos a cuenta. Las encuestas de Cámara Valencia reflejan que el 83,8% de los fondos de recuperación de esta economía urbana ha procedido del CCS, el 80% de las ayudas públicas y el 57% de donaciones de empresas. Solo un 7,4% ha salido de créditos del ICO o del IVF.

En la mitad de lso negocios afectados el coste de los daños se ha situado entre 30.00 y 100.000 euros, con una media de 61.000 euros en pérdidas, y solo el 47,2% ha recuperado su nivel de actividad.